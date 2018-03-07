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Otoyol projesi için acele kamulaştırma kararı

AA
07.03.2018 - 10:00 | Son Güncelleme:

Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi'nin Malkara-Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) kesiminin yapımı amacıyla Gelibolu ve Lapseki'deki bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Konuya ilişkin Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Etiketler: kınalı , Tekirdağ , Çanakkale
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