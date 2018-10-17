Otoyol ihalesine erteleme
Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu ihalesi 18 Aralık'a ertelendi.
ÇEŞMELİ-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu Projesi'nin ihalesi 18 Aralık'a ertelendi.
Karayolları Genel Müdürlüğünün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, yap-işlet-devret (YİD) modeliyle 20 Nisan'da ihale ilanına çıkılan Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu işine ait ihale tarihi 18 Aralık 2018 saat 10.30 olarak güncellendi.
İhalenin tarihi, daha önce 31 Ekim olarak duyurulmuştu.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle