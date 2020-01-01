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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 01.01.2020 - 14:21,Son Güncelleme:/

Bugün yürürlüğe girecekti! 3 ay ertelendi...

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Bugün yürürlüğe girecekti! 3 ay ertelendi...

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan Otopark Yönetmeliği'nin yürürlük tarihi 31 Mart'a ertelendi.

Bakanlıkça hazırlanan "Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin" yürürlük tarihine ilişkin yapılan değişiklik, Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kapsamda, yönetmeliğin 31 Aralık 2019 olan yürürlük tarihi 31 Mart 2020 olarak değiştirildi. 

 

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