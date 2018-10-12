Otomotivin devlerine yılda 100 bin seferle hizmet veriyor
Mars Logistics Yönetim Kurulu Üyesi Gökşin Günhan, 3 yıl önce başlattıkları ‘Milk Run taşımacılık modeli’ ile otomotiv sektörü firmalarına yılda 100 bin seferle hizmet verdiklerini açıkladı. Günhan, anılan modelin yüksek operasyonel kabiliyet gerektirdiğini de sözlerine ekledi.
ŞİRKETİN açıklamasına göre, ‘Milk Run taşımacılık hizmeti ile planlı seferlerle depo stok yüklerini azaltarak, tam zamanında lojistik hizmeti ile maliyet avantajı sunuluyor” denildi. Mars Logistics, 2 bin 154 ünitelik araç filosu ile özellikle otomotiv sektörünün yoğun olduğu Bursa, İzmir, İstanbul, Ankara, Manisa gibi şehirlerde bu modeli uyguluyor.
3 YIL ÖNCE HAYATA GEÇİRİLDİ
Gökşin Günhan konuya ilişkin açıklamasında şunları kaydetti: “Uluslararası taşımacılıkta hizmet verdiğimiz otomotiv sektörünün devinin bizlere güven duyarak bu taşımacılık modelini kendileri için yönetmemizi istemesiyle ‘Milk Run’ taşımacılık modelini hayata geçirdik. Dakikaların bile büyük önem taşıdığı otomotiv sektöründe 3 yıl içerisinde gösterdiğimiz büyüme, yüksek operasyon becerisine sahip bir ekip ile çalıştığımızı gösteriyor” dedi.
MÜŞTERİYE ÖZEL YAZILIM
Günhan açıklamasının devamında ise “Müşterimizin talebine göre özel yazılımlar geliştiriyoruz. Bu yazılımlar ile müşterilerimize sürekli takip olanağı sunuyor, aylık, günlük hatta anlık raporlamalar sunabiliyoruz. Müşterilerimize tek tek araçların performansını bildiriyor, tedarikçiler arasındaki zamanlamayı bile raporlayabiliyoruz. Aynı şekilde müşterimizin tedarikçileri ile de anlık bilgi paylaşımında bulunuyoruz” şeklinde konuştu.
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