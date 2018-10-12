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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Hurriyet.com.tr/EKONOMİ
12.10.2018 - 17:55, Son Güncelleme:

Otomotivin devlerine yılda 100 bin seferle hizmet veriyor

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Otomotivin devlerine yılda 100 bin seferle hizmet veriyor

Mars Logistics Yönetim Kurulu Üyesi Gökşin Günhan, 3 yıl önce başlattıkları ‘Milk Run taşımacılık modeli’ ile otomotiv sektörü firmalarına yılda 100 bin seferle hizmet verdiklerini açıkladı. Günhan, anılan modelin yüksek operasyonel kabiliyet gerektirdiğini de sözlerine ekledi.

ŞİRKETİN açıklamasına göre, ‘Milk Run taşımacılık hizmeti ile planlı seferlerle depo stok yüklerini azaltarak, tam zamanında lojistik hizmeti ile maliyet avantajı sunuluyor” denildi. Mars Logistics, 2 bin 154 ünitelik araç filosu ile özellikle otomotiv sektörünün yoğun olduğu Bursa, İzmir, İstanbul, Ankara, Manisa gibi şehirlerde bu modeli uyguluyor.

3 YIL ÖNCE HAYATA GEÇİRİLDİ
Gökşin Günhan konuya ilişkin açıklamasında şunları kaydetti: “Uluslararası taşımacılıkta hizmet verdiğimiz otomotiv sektörünün devinin bizlere güven duyarak bu taşımacılık modelini kendileri için yönetmemizi istemesiyle ‘Milk Run’ taşımacılık modelini hayata geçirdik. Dakikaların bile büyük önem taşıdığı otomotiv sektöründe 3 yıl içerisinde gösterdiğimiz büyüme, yüksek operasyon becerisine sahip bir ekip ile çalıştığımızı gösteriyor” dedi.

MÜŞTERİYE ÖZEL YAZILIM
Günhan açıklamasının devamında ise “Müşterimizin talebine göre özel yazılımlar geliştiriyoruz. Bu yazılımlar ile müşterilerimize sürekli takip olanağı sunuyor, aylık, günlük hatta anlık raporlamalar sunabiliyoruz. Müşterilerimize tek tek araçların performansını bildiriyor, tedarikçiler arasındaki zamanlamayı bile raporlayabiliyoruz. Aynı şekilde müşterimizin tedarikçileri ile de anlık bilgi paylaşımında bulunuyoruz” şeklinde konuştu.

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