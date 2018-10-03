Otomotivi iç talep frenledi ihracat gazladı

YURT içinde pazardaki daralmanın etkisiyle kan kaybeden otomotiv endüstrisi ocak-eylül döneminde ihracatına ivme vererek 23 milyar doların üzerinde dış satıma imza atarken, bu rakam sektörün 9 aylık ihracat rekoru olarak kayıtlara geçti.

AA muhabirinin Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, ocak-eylül döneminde 2017'nin aynı dönemine kıyasla Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 26 daralırken, bu dönemde otomotiv endüstrisi 23 milyar 414 milyon 752 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Söz konusu ihracat rakamı geçen yılın ocak-eylül döneminde 20 milyar 766 milyon 754 bin dolar düzeyinde bulunuyordu. Bu da sektörün geçen bir yıllık sürede ihracatını yüzde 12,8 artırdığına işaret etti.

Öte yandan sektörün 23 milyar doların üzerindeki ocak-eylül dönemindeki dış satım hacmi, tüm zamanların en yüksek 9 aylık ihracat rakamı olarak kayıtlara geçti. Sektör ayrıca, Türkiye'nin 123,1 milyar dolarlık ihracatından 5'te 1 pay almaya da devam etti.

İHRAÇ EDİLEN HER 5 ÜRÜNDEN 4'Ü AVRUPA'YA

Otomotiv endüstrisinin Avrupa ülkelerine ihracatı yılın 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,6 artarak 18 milyar 764 milyon 671 bin dolara yükseldi.

Böylece sektörün ilk yarıdaki 23,4 milyar dolarlık ihracatının yüzde 80'i Avrupa ülkelerine yapıldı. Bu da ihraç edilen her 5 otomotiv endüstrisi ürününden 4'ünün Avrupa ülkelerine gerçekleştirildiğini ortaya koydu.

Aynı dönemde otomotiv endüstrisinin, Avrupa'nın ardından en fazla ihracat gerçekleştirdiği diğer ülke grupları, 1 milyar 104 milyon 237 bin dolarla Orta Doğu ve 1 milyar 72 milyon 425 bin dolarla Afrika ülkeleri oldu.

EN FAZLA İHRACAT KAYBI ABD'DE

Yılın 9 ayında otomotiv endüstrisinin en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülkelere bakıldığında, yine Avrupa ülkelerinin başı çektiği görüldü.

Sektörün ocak-eylül döneminde en büyük pazarı, 3 milyar 571 milyon 936 bin dolarlık ihracatın gerçekleştirildiği Almanya oldu. Almanya'yı; 2 milyar 558 milyon 954 bin dolarla İtalya, 2 milyar 435 milyon 937 bin dolarla Fransa, 2 milyar 216 milyon 67 bin dolarla İngiltere ve 1 milyar 347 milyon 468 bin dolarla İspanya ve 1 milyar 45 milyon 280 bin dolarla da Belçika takip etti.

Böylece Almanya, İtalya, Fransa, İngiltere, İspanya ve Belçika yılın 9 ayında 1 milyar doların üzerinde otomotiv endüstrisi ihracatı gerçekleştirilen ülkeler olarak sıralandı.

Otomotiv endüstrisi ihracatında en fazla düşüş yaşanan ülkeler listesinde başı ise ABD çekti. Sektörün ABD'ye ihracatı 9 ayda geçen yılın aynı dönemine göre 246 milyon 119 bin dolar azalarak 721 milyon 4 bin dolara geriledi.

ABD'nin ardından İran 123 milyon 521 bin dolar, Danimarka 27 milyon 9 bin dolar, Suriye 21 milyon 509 bin dolar ve Norveç 14 milyon 177 bin dolarlık ihracat düşüşüyle en fazla kayıp yaşanan diğer ülkeler olarak sıralandı.