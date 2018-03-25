Otomotivde yenilikçi projelere destek
ULUDAĞ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği’nin (OİB) düzenlediği 7. Ar-Ge Proje Pazarı ve Komponent Tasarım Yarışmasında otomotivde katma değerli ürün ve teknolojileri geliştirecek toplam 10 girişimci proje sahibine 210 bin TL ödül dağıtıldı.
Ar-Ge Proje Pazarı’nda birinciliğe zeytin çekirdeğinden doğada kaybolan ve antimikrobiyal biyoplastik granül üreten projesiyle Duygu Yılmaz ve ekibi layık görüldü. Komponent Tasarım Yarışmasında ise birinciler; araçlardaki aerodinamik kayıpları azaltan projesiyle Emre Akgül ve Emre Uygun ile karbon emisyonunu düşüren projesiyle Özyeğin Üniversitesi Makine Mühendisliği Öğretim Üyesi Dr. Özgür Ertunç ve ekibi oldu. Dereceye girenler ayrıca yurtdışında eğitim ve İTÜ Çekirdek Erken Aşama Kuluçka Merkezinde projelerini geliştirme hakkı kazandı. Etkinlikte konuşan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, dünyanın çok hızlı değiştiğini, beş yıl sonra otomotiv yan sanayisinde belki de mazot pompası, diferansiyel, şanzıman, vites kutusu, amortisör üretenlerin artık bunu üretmeyeceklerini söyledi. OİB Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Sabuncu ise “Son 12 yılın arka arkaya şampiyonu olan otomotiv sektörü, 28.5 milyar dolar ihracat ile ülke ihracatının yaklaşık beşte birini tek başına gerçekleştiriyor. Türkiye’de 117 Ar-Ge Merkezi ile bu alanda da lideriz” dedi.
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