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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
11.02.2019 - 11:01, Son Güncelleme:

Otomotivde üretim yeni yıla yüzde 12 düşüşle başladı

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Otomotivde üretim yeni yıla yüzde 12 düşüşle başladı

Otomotiv sektörünün üretimi Ocak ayında düşüş gösterdi. Geçen yıla göre yüzde 12'lik daralma var.

Otomotiv sektörünün üretimi Ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12, otomobil üretimi ise yüzde 16 azaldı. Bu dönemde, toplam üretim 109 bin 871 adet, otomobil üretimi ise 71 bin 397 adet düzeyinde gerçekleşti.

Otomotiv Sanayii Derneği’nin (OSD) verilerine göre, 2019 yılı Ocak ayında toplam pazar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 60 azalarak 14 bin 775 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde otomobil pazarı ise yüzde 59 azaldı ve 10 bin 979 adet olarak gerçekleşti.

Buna göre, ticari araç grubunda, 2019 yılı Ocak ayında üretim yüzde 1.0 azalırken, ağır ticari araç grubunda yüzde 25 azaldı, hafif ticari araç grubunda ise yüzde 1.0 arttı.

OSD verilerine göre, geçen yıl Ocak ayına göre ticari araç pazarı yüzde 62, hafif ticari araç pazarı yüzde 60 ve ağır ticari araç pazarı yüzde 72 azaldı.

Toplam otomotiv ihracatı, Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre, adet bazında yüzde 1.0 azalırken, otomobil ihracatı yüzde 20 azaldı. Bu dönemde, toplam ihracat 93 bin 760 adet, otomobil ihracatı ise 58 bin 807 adet düzeyinde gerçekleşti.

Aynı dönemde, toplam otomotiv ihracatı dolar bazında yüzde 2.0 ve euro bazında yüzde 9.0 arttı. Bu dönemde toplam otomotiv ihracatı 2.4 milyar dolar olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı yüzde 15 azalarak 812 milyon dolara geriledi. Euro bazında otomobil ihracatı ise yüzde 9.0 azalarak 711 milyon euroya geriledi.

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