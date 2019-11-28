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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
28.11.2019 - 11:09, Son Güncelleme:

Otomotivde "tüm zamanların en yüksek ikinci ihracatı" yolda

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Otomotivde "tüm zamanların en yüksek ikinci ihracatı" yolda

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik "Yıl sonunda 30 milyar doları çok rahat geçeceğimizi görüyoruz. 30 milyar dolarlık ihracat, otomotiv endüstrisi açısından bir eşik, bu rakamı rekor kırdığımız 2018 yılında geçmiştik" dedi.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, otomotiv sektörü ihracatının yıl sonunda 30 milyar doları aşarak, bu alanda rekorun kırıldığı geçen senenin ardından en yüksek ikinci değerine ulaşacağını söyledi.

Sektörün yıl sonu beklentilerine ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan Çelik, 2019'un ocak-ekim döneminde Türkiye otomotiv endüstrisinin ihracatının 25,4 milyar dolara çıktığını belirtti.

Sektörün "tüm zamanların en yüksek dış satım rakamı"nı 31,6 milyar dolarla geçen yıl yakaladığını dile getiren Çelik, bu çerçevede bakıldığında 2019'un 2018'e göre yüzde 3,5 geride gittiğini ifade etti.

Sektörün ana pazarının Avrupa Birliği (AB) ülkeleri olduğuna ve daha çok avro bazlı ihracat yapıldığına işaret eden Çelik, "Avro-dolar kurunun 2019'da geçen yıla göre dezavantajlı olması, bizim ihracatımızın avro ile yapılıp dolarla sayılmasından dolayı bir miktar geride gittiğimizi gösteriyor. Avro bazlı ihracat istatistiği tutuyor olsaydık 2019 yılında da avro bazında ihracatımızda yüzde 1'lik de olsa bir artış görebilecektik." dedi.

2017'DEN İTİBAREN İVME YAKALANDI

Çelik, sektörün yılın 10 ayındaki performansının, kalan süreçle ilgili ipuçları verdiğini belirterek şöyle devam etti:

"Yıl sonunda 30 milyar doları çok rahat geçeceğimizi görüyoruz. 30 milyar dolarlık ihracat, otomotiv endüstrisi açısından bir eşik, bu rakamı rekor kırdığımız 2018 yılında geçmiştik. Bu yıl 30 milyar doları, hatta 31 milyar doları geçebileceğimizi öngörüyoruz. En yüksek ikinci ihracat yılı olacak diyebiliriz. 2017 yılında 28,5 milyar dolardı. 30 milyar dolara en yakın yılımız 2017 idi. Ondan önceki yıllarda zaten 25 milyar doların altında ihracatımız vardı. Bu yıl 31 milyar dolarlık ihracat tabii ki başarılı bir sonuç. Bu rakam Türkiye ihracatının da yüzde 17'lik bir kısmını kapsıyor."

YENİ PAZARLAR: KUZEY AFRİKA, RUSYA, İSRAİL

Sektörün geleneksel pazarı olan AB ülkelerine ihracatta bu sene yüzde 10'a yakın daralma yaşandığını söyleyen Çelik, bunun bir kısmını yeni pazarlarla telafi ettiklerini dile getirdi.

Otomotivde yeni pazarların Kuzey Afrika, Rusya, İsrail ve Amerika ülkeleri olduğunu ifade eden Çelik, "Bu ülkelere ihracatımız iki haneli yüzdesel büyümelerle karşı karşıya. Bu açıdan ihracat pazarının çeşitlendirilmesi adına bu yıl, önceki yıllara göre daha iyi ancak hala bu konuda yapılacak çok şey var çünkü ihracat açısından bakıldığında AB ülkelerine bağımlılığımız yüzde 77 seviyelerinde. Bu rakam yüzde 80 seviyelerinden yüzde 77 seviyelerine indi." diye konuştu.
Çelik, diğer pazarlara ihracatı da artırmaları gerektiğini söyledi.

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