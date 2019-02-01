Otomotiv yan sanayicileri 90 milyon avroluk yatırım hedefliyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriOtomotiv yan sanayicileri 90 milyon avroluk yatırım hedefliyor
GeriEkonomi Otomotiv yan sanayicileri 90 milyon avroluk yatırım hedefliyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
01.02.2019 - 17:37, Son Güncelleme:

Otomotiv yan sanayicileri 90 milyon avroluk yatırım hedefliyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Otomotiv yan sanayicileri 90 milyon avroluk yatırım hedefliyor

TOSB Yönetim Kurulu Başkanı Burhanoğlu: "Tedarik sanayisinde hedef yükseldi. TOSB içerisinde yer alan 106 firma 2019 yılında 90 milyon avroluk yatırım hedefliyor" açıklamasında bulundu.

Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Burhanoğlu, tedarik sanayisinde hedefin yükseldiğini belirterek, TOSB içerisinde yer alan 106 firmanın 2019 yılında 90 milyon avroluk yatırım hedeflediğini bildirdi.

Burhanoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, otomotiv sektörünün 2018 rakamları ve 2019 hedeflerini değerlendirdi.

Otomotiv endüstrisinin 2018 yılında 31,6 milyar dolar ihracat yaptığını ve bunun 10 milyar dolarının tedarik sanayisi tarafından gerçekleştirildiğini vurgulayan Burhanoğlu, "TOSB üyeleri bu yıl mevcut kapasitelerini ağırlıklı olarak ihracata yöneltecek. 2019 yılında otomotiv endüstrisinde toplam 32 milyar dolarlık ihracat gerçekleşeceğini öngörüyoruz. Tedarik sanayinin hedefi de geçtiğimiz yıla göre yüzde 20 artış ile 12 milyar dolar ihracat rakamına ulaşmak." ifadelerini kullandı.

Burhanoğlu, otomotiv sektöründe üretim ve satışta yaşanan düşüşe rağmen ihracatta artış yaşandığını belirterek, Otomotiv Endüstrisi Derneği verilerine göre, sektörde 2017'de 28,5 milyar dolar olan ihracat rakamının geçen yıl yüzde 11 artışla 32 milyar dolara ulaştığını, otomotiv tedarik sanayisinin de 2017 yılına göre ihracatını yüzde 12 artırarak 10 milyar dolara yükseldiğini bildirdi.

2019 yılında tedarik sanayisinde hedefin yükseldiğini belirten Burhanoğlu, TOSB içerisinde yer alan 106 firmanın toplamda 2019 yılında 90 milyon avroluk yatırım hedeflediklerini aktardı.

"3,5 TRİLYON DOLARLIK YENİ PAZAR OLUŞACAK"
Otomotivde dijitalleşmenin önemine değinen Burhanoğlu, otomotiv sanayisinin bütün endüstrilerin önünde tüm yenilikleri uygulayan sanayilerin başında geldiğini, yeni dijitaleşme pazarının 3,5 trilyon dolarlık bir pazar oluşturacağını vurguladı.

Burhanoğlu, "Otonom araçların konuşulduğu, elektrikli araçların olacağı bir gelecekte bizde kendimizi yeniliklere hazırlıyoruz. Eğer planladıklarımızı başarırsak 10 yıl içerisinde TOSB olarak bu yeni pazardan yüzde 1,5 pay alarak ihracatımızı 50 milyar dolarlara çıkarabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Bakan Kurum: Her ilimize en az bir millet bahçesi yapma hedefiyle yola çıktık

Bakan Pekcan Davos temaslarını değerlendirdi

Almanya’da saksıda gördü, köyünde yetiştirmeye başladı

Gurbetçi olarak geldi! "Made in Turkey" imzasını dünyaya tanıtıyor