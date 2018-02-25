Otomotiv üretimi yüzde 3 düştü

Otomotiv Sanayii Derneği’nin (OSD) 2018 Ocak ayına ilişkin açıkladığı verilere göre, otomotiv üretimi geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 3 azalarak 124 bin 347 adet gerçekleşti. Toplam otomobil üretimi ise yüzde 9 azalarak 85 bin 368 adet oldu. Aynı dönemde toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 9 azalarak 94 bin 332 adet, otomobil ihracatı ise yüzde 4 azalarak 73 bin 408 adet seviyesinde gerçekleşti. Böylece üretim ve ihracatta 2017’ye yakın bir başlangıç yapan otomotiv sanayi, yılın ilk ayında mevsimsel etmenlerden dolayı düşüş yaşasa da 2018 başında istikrarını korudu.