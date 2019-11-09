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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
09.11.2019 - 11:52, Son Güncelleme:

Otomotiv üretimi 10 ayda yüzde 8 azaldı

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Otomotiv üretimi 10 ayda yüzde 8 azaldı

Türkiye'de toplam otomotiv üretimi, yılın 10 ayında 2018'in aynı dönemine göre yüzde 8 azalarak 1 milyon 189 bin 539 adet oldu.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), bu yılın ocak-ekim dönemine ait üretim, ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı.
Buna göre, iç pazardaki ciddi daralma ve ihraç pazarlarının kısmi düşüşü üretim üzerindeki negatif etkisini sürdürürken, toplam ihracat ekim ayı itibarıyla 1 milyon adedi geride bıraktı.

OSD verilerine göre ocak-ekim döneminde toplam üretim bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8 azalarak, 1 milyon 189 bin 539 adet, otomobil üretimi de yine yüzde 8 azalarak 794 bin 156 adet oldu.

Toplam pazar ise bu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32, baz etkisi dikkate alındığında 2017 yılına göre yüzde 54 daralarak 339 bin 546 adet oldu. Otomobil pazarı da yüzde 29 oranında daraldı ve 268 bin 624 adet olarak gerçekleşti.

TİCARİ ARAÇ GRUBUNDA DARALMA DEVAM ETTİ

OSD verilerine göre ticari araç grubunda toplam üretim yılın 10 aylık döneminde, yüzde 10 gerileyerek toplam ticari araç üretimi 395 bin 383 adet olarak gerçekleşti.

Bu dönemde, hafif ticari araç grubu üretimi yüzde 9, ağır ticari araç grubu üretimi ise yüzde 20 seviyesinde azaldı. 2019 yılı ocak-ekim döneminde ticari araç pazarı ile hafif ticari araç pazarı yüzde 42, ağır ticari araç pazarı ise yüzde 46 geriledi.

Baz etkisi dikkate alındığında hafif ticari araç pazarı 2017 yılına göre yüzde 64, 2015 yılından bu yana önemli kayıplar yaşayan ağır ticari araç pazarı ise 2015 yılına göre yüzde 76 daraldı.

OTOMOTİV İHRACATI 1 MİLYON ADEDİ GEÇTİ

Ocak-ekim döneminde ihracat, adet bazında yüzde 6 oranında azalırken, otomobil ihracatı yüzde 8 azaldı. Bu dönemde, toplam otomotiv ihracatı 1 milyon 31 bin 296 adet olurken, otomobil ihracatı 676 bin 486 adet düzeyinde gerçekleşti.

Aynı dönemde, toplam otomotiv ihracatı dolar bazında yüzde 4 azalırken, avro bazında ise yüzde 2 arttı. 10 ayda toplam otomotiv ihracatı 25,9 milyar dolar olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı yüzde 7 azalarak 9,6 milyar dolar seviyesinde kaldı. Avro bazında otomobil ihracatı ise yüzde 1 azalarak 8,5 milyar avro oldu.

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