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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
06.01.2019 - 11:59, Son Güncelleme:

Otomotiv sektöründen Cumhuriyet tarihinin ihracat rekoru

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Otomotiv sektöründen Cumhuriyet tarihinin ihracat rekoru

Geçen yıl, bir önceki seneye göre yüzde 11 artışla 31,6 milyar dolarlık ihracata imza atan Türk otomotiv endüstrisi, kendi sektöründe Cumhuriyet tarihinin ihracat rekorunu kırdı

Türk otomotiv endüstrisi geçen yıl, bir önceki seneye göre yüzde 11 artışla 31,6 milyar dolarlık ihracata imza atarak, kendi sektöründe Cumhuriyet tarihinin ihracat rekorunu kırdı. Geçen yılı da rekorla kapatan otomotiv sektörü, yıl bazında ihracatta üst üste 13'üncü şampiyonluğuna ulaştı.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, 2017'deki 28,5 milyar dolarlık ihracat rekorunu ocak-kasım 2018 itibarıyla tazeleyen otomotiv sektörü, 2018 yılın tamamında da yüzde 11 artışla 31,6 milyar dolarlık ihracata imza attı.

Yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, rekorlarla dolu bir yılı daha geride bıraktıklarını vurguladı.

2018'de başarılarını taçlandırdıklarını belirten Çelik, "Otomotiv sektörü olarak sadece 31 milyar dolarlık ihracat hedefimizi geçmekle kalmadık yine Cumhuriyet tarihinin rekorunu da tazeledik." ifadelerini kullandı.

Çelik, geçen yıl ağustos ve aralık dışındaki tüm aylarda ihracat artışı kaydettiklerini hatırlatarak, "Geçen yıl aylık bazda 2,63 milyar dolarlık ihracat ortalaması yakaladık. Binek otomobiller dışındaki ana mal gruplarında çift haneli artış oldu. Almanya 4,75 milyar dolarla en fazla ihracat yapılan ülke konumunu, AB ülkeleri de 24,6 milyar dolar ihracat ve yüzde 78 payla en büyük pazarımız olma özelliğini sürdürdü." açıklamasında bulundu.

Bu yılki hedeflerinin 2018 yılında ulaşılan ihracat rakamını geçmek olduğunun altını çizen Çelik, şunları kaydetti:
"AB pazarındaki büyüme yavaşlıyor. Brexit süreci ve küresel ticaret savaşları önümüzde risk faktörü olarak duruyor. Özellikle bu yılın ilk yarısında parite kaynaklı ihracat kaybı yaşanması da muhtemel. Dolayısıyla 2019 yılı için önümüzde bazı zorluklar gözüküyor. Ancak otomotiv endüstrisi olarak tüm zorlukları aşarak bu yılı da ihracat artışıyla kapatmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda 2019 yılında ihracat hedefimizi 32 milyar dolar olarak belirledik. Riskleri azaltmak ve alternatif pazarlar geliştirmek üzere çalışmalarımız hız kesmeden sürüyor. Rusya'dan Brezilya'ya, Güney Afrika Cumhuriyeti'nden Fas'a, Çin'den Sırbistan'a kadar pek çok ülkeye yönelik milli katılım fuar organizasyonlarımız ve sektörel ticaret heyetlerimiz devam edecek."

 

BİNEK OTOMOBİLLERİN 2018 İHRACATINDAKİ PAYI YÜZDE 40
OİB verilerine göre 2018 yılında binek otomobiller grubunun ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 5 artarak 12 milyar 441 milyon dolar olurken toplam ihracattan aldığı pay yüzde 40'ı buldu. Otomotiv yan sanayinde yüzde 12, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlarda yüzde 10, otobüs-minibüs-midibüs grubunda yüzde 13 artış kaydedildi.

Geçen yıl Almanya 4 milyar 752 milyon dolar ihracatla en büyük pazar oldu. Fransa'ya yüzde 11, İspanya'ya yüzde 10, Belçika'ya yüzde 18, Slovenya'ya yüzde 28 Polonya'ya yüzde 21, Hollanda'ya yüzde 19 ve Romanya'ya yüzde 28 ihracat artışı yaşanırken ABD'ye yüzde 21, İran'a da yüzde 52 düşüş görüldü.

ARALIKTA OTOBÜS-MİNİBÜS-MİDİBÜS İHRACATI YÜZDE 24 ARTTI
Aralık 2018'de otomotiv endüstrisi ihracatı 2 milyar 473 milyon dolar olurken sektörün Türkiye ihracatından aldığı pay ise yüzde 18 olarak gerçekleşti.

Ürün grupları bazında bakıldığında otomotiv yan sanayi ihracatı aralıkta yüzde 7 azalarak 783 milyon dolar olurken binek otomobil ihracatı yüzde 1 artarak 995 milyon dolar, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 11 azalarak 402 milyon dolar, otobüs-minibüs-midibüs ihracatı da yüzde 24 artarak 193 milyon dolar oldu.

Aralıkta otomotiv yan sanayinde en büyük pazar olan Almanya'ya ihracat yüzde 7 azalırken yine önemli pazarlardan İtalya'ya yüzde 19, Romanya'ya yüzde 46, İran'a yüzde 88 düşüş yaşandı. Buna karşılık ABD'ye yüzde 37, Fas'a yüzde 17, Cezayir'e yüzde 96, Irak'a yüzde 43 artış kaydedildi.

Binek otomobillerde en büyük pazar olan Fransa'ya ihracat yüzde 16 artarken Birleşik Krallık'a yüzde 71, İspanya'ya yüzde 15, İsveç'e yüzde 37, Hollanda'ya yüzde 19 artış, İtalya'ya ise yüzde 30, Almanya'ya yüzde 15, ABD'ye yüzde 34, Slovenya'ya da yüzde 20 düşüş yaşandı.

Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlarda en büyük pazar olan Birleşik Krallık'a ihracat yüzde 15 düşerken yine önemli pazarlardan İtalya'ya yüzde 51, Slovenya'ya yüzde 22, İspanya'ya yüzde 45 düşüş, Fransa'ya yüzde 21, Hollanda'ya yüzde 44, ABD'ye ise yüzde 43 artış yaşandı.

Otobüs-minibüs-midibüs ürün grubunda en büyük pazar olan Almanya'ya ihracatta yüzde 14 artış görülürken bu ürün grubunda Fas'a yüzde 22 Fransa'ya yüzde 16 artış, İtalya'ya yüzde 13, Polonya'ya yüzde 63 düşüş oldu.

ALMANYA, ARALIKTA EN BÜYÜK PAZAR OLMA KONUMUNU SÜRDÜRDÜ
Ülke bazında bakıldığında, aralık ayında toplam 338 milyon dolar ihracat gerçekleştirilen Almanya yine en büyük pazar olma konumunu sürdürdü. Diğer en büyük pazarlardan Fransa'ya yüzde 10 artışla 275 milyon dolar, Birleşik Krallık'a yüzde 12,5 artışla 253 milyon dolar ihracat kaydedildi.

Hollanda'ya yüzde 23, İsrail'e yüzde 16, İsveç'e yüzde 19, Rusya'ya yüzde 14 ihracat artışı yaşanırken İtalya'ya yüzde 33, Slovenya'ya yüzde 24, Danimarka'ya yüzde 30, İran'a yüzde 91 düşüş oldu.

Ülke grubu bazında en büyük pazar olan AB'ye ihracat aralık ayında yüzde 2 azalarak 1 milyar 828 milyon dolar oldu. AB ülkelerinin toplam ihracattan aldığı pay ise yüzde 74 olarak gerçekleşti. Yılın son ayında alternatif pazarlardan Afrika ülkelerine ihracat yüzde 23 arttı, Orta Doğu ülkelerine ise yüzde 25 geriledi.

 

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