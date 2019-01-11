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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
11.01.2019 - 10:35, Son Güncelleme:

Otomotiv sektörü yeni yıla iyimser başladı

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Otomotiv sektörü yeni yıla iyimser başladı

ASF Otomotiv Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Fidan, genel anlamda 2019 yılını otomobil sektörü açısından ikinci el yılı olarak görülebileceğini söyledi. 

TÜRKİYE ekonomisinin lokomotif sektörlerinden otomotiv sektörü, 2019 yılının ilk günü Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ÖTV ve KDV indirimlerinin 3 ay daha uzatıldığını açıklamasıyla rahat nefes aldı. 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 35 daralan otomotiv sektörünün, indirimlerle pozitif yönde ilerlemesi öngörülüyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2018'in son iki ayında bir takım vergi indirimlerini içeren yasal düzenlemeler ile binek otomobilde ÖTV'yi 15 puan indirirken, hafif ticari araçlardaki KDV oranının yüzde 18'den 1'e düşürülmesini kararlaştırmıştı. Bu karar yine Bakanlık tarafından 31 Mart 2019 tarihine kadar uzatılırken, bir başka karar ile de motosikletlere vergi indirimi getirildi.

SATIŞ ADETLERİ ARTTI
Otomotiv sektörünün dinamik bir yapıya sahip olduğunu, pozitif veya negatif her değişime anında reaksiyon verdiğini söyleyen ASF Otomotiv Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Fidan, "Otomotiv sektörü adaptasyonunu hızla tamamlar ve devlet teşvikleri ile önlemlerini alabilir. Yılın ikinci yarısında yaşanan döviz ve kur dalgalanmaları nedeniyle 400-450 bin bandında satış beklenirken, ÖTV ve KDV indirimleri gibi devlet teşvikleri sayesinde yılın son 2 ayında satış adetlerimiz arttı. 2018 yılını sektör olarak 620 bin 937 satış rakamıyla kapattık. Ancak burada gözden kaçırılmaması gereken nokta otomobil ve hafif ticari araç pazarının bir önceki yıla göre yüzde 35,1 daralma yaşadığıdır" dedi.

İSTİHDAMA ETKİSİ OLUMLU OLUR
Kasım ayının başında devreye alınan ÖTV ve KDV indiriminin otomotiv sektöründe pozitif etki oluşturarak pazarın ve sektörün negatif etkilenmesinin önüne geçtiğini vurgulayan Fidan, "Alınan bu isabetli kararların 2019 yılının ilk 3 ayında da devam edecek olmasını sektörün tamamına üretim ve istihdam sürekliliği konularında pozitif etki oluşturacak bir gelişme olarak görüyoruz. Aynı şekilde yeni araç almayı düşünenler için de fırsatların hala devam ettiğinin müjdesini verebiliriz" şeklinde konuştu.

BAKIŞ AÇISI DEĞİŞMELİ
Fidan, vergi indirimlerinin otomobil satışlarını olumlu yönde etkilediğinin altını çizerken, ne yazık ki bu kararın durma noktasına gelen operasyonel kiralama sektörüne gerekli hareketi getiremediğine dikkat çekti. Teşviklere rağmen finans kurumlarının, operasyonel kiralama sektörünü hala riskli gördüğünü kaydeden Fidan, bu bakış açısının değişmesi ve faizlerin de düşmesiyle sektörün pozitif yönde ivme kazanabileceğine vurgu yaptı.

Fidan, otomotiv pazarının yeniden toparlanması ve hafif ticari araç kiralanabilmesi için düzenleme yapılması gerektiğini ifade ederek, "Bu düzenleme sadece operasyonel araç kiralama sektörünü değil, yerli üretimin yoğun olduğu hafif ticari araç pazarını da olumlu etkileyecektir. 2018 yılı içinde hafif ticari araç pazarı bir önceki yıla göre toplam 134 bin 616 adet ile yüzde 42,3 azaldı. Son 9 yılda yüzde 260 büyüyen kiralama araç parkı 2017 yılında 365 bin adet iken, 2018 yılında yaklaşık 340 bin seviyelerine kadar gerilemiştir. Bu süreç 2019 yılı sonrasında artış trendine girerek 400 bin seviyelerine çıkabilir" şeklinde konuştu.

 

 

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