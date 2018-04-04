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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
04.04.2018 - 11:23, Son Güncelleme:

Otomotiv sektörü ihracatta ilki gerçekleştirdi

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Otomotiv sektörü ihracatta ilki gerçekleştirdi

Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörlerinden otomotivin ülke geneli mart ayı ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artışla 3,1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Sektör, aylık bazda hem ilk kez 3 milyar doları geçmiş oldu hem de tüm zamanların ihracat rekoruna imza attı.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden (OİB) yapılan açıklamaya göre, Türkiye ihracatının 12 yıldır üst üste lider sektörü otomotiv, şubat ayındaki rekorunu tazeleyerek yeni bir rekor kırdı.

Otomotiv sektörünün marttaki Türkiye geneli ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artışla 3 milyar 146 milyon dolar olarak gerçekleştirdi.

2016 yılının şubat ayından itibaren son 26 aydır ihracatta artışı devam ettiren sektör, mart ayında ise ilk kez 3 milyar doların üzerinde dış satım gerçekleştirmiş oldu.

Sektörün toplam ihracattan aldığı pay yüzde 21'e ulaştı.

 MAL GRUPLARI BAZINDA DEĞERLENDİRME

Mart ayında ihracat, otomotiv yan sanayisinde yüzde 20 artışla 1 milyar 46 milyon dolar, binek otomobilde yüzde 9 artarak 1 milyar 275 milyon dolar, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlarda yüzde 24 artışla 553 milyon dolar ve otobüs-minibüs-midibüste yüzde 16 artarak 176 milyon dolar oldu.

Otomotiv yan sanayisinde en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya'ya dış satım yüzde 16 arttı. Önemli pazarlardan Fransa'ya yüzde 37, ABD'ye yüzde 42, Polonya'ya yüzde 35 ve Rusya'ya yüzde 60 ihracat artışı yaşandı.

 Binek otomobillerde en fazla ihracat yapılan ülke olan İtalya'ya dış satım yüzde 26 arttı. İhracat Belçika'ya yüzde 23, İsrail'e yüzde 22, Hollanda'ya yüzde 150 arttı, Almanya'ya ise yüzde 23 azaldı.

Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlarda en fazla ihracat yapılan ülke olan Birleşik Krallık'a geçen yıl ile hemen hemen aynı değerde ihracat yapıldı, dış satımda Fransa'ya yüzde 66, Slovenya'ya yüzde 31, Almanya'ya yüzde 28 artış kaydedildi.

Otobüs-minibüs-midibüs ürün grubunda ise en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya'ya dış satım yüzde 49, Fransa'ya yüzde 18, İtalya'ya yüzde 63 arttı.

- MARTTA ALMANYA'YA İHRACAT YÜZDE 10 ARTTI

Martta, ülke bazında bakıldığında da en büyük pazar olan Almanya'ya ihracat yüzde 10 artışla 452 milyon dolar olarak gerçekleşti.

İhracat, en büyük ikinci pazar olan İtalya'ya yüzde 21 artışla 405 milyon dolar, Fransa'ya ise yüzde 26 artışla 330 milyon dolar olarak kaydedildi.

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Sabuncu, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 17,5 artışla 8 milyar 228 milyon dolar ihracat yapan otomotiv endüstrisinin, ocak-mart döneminde Türkiye'de ilk sıradaki yerini koruduğuna dikkat çekti.

Mart ayındaki artışta ürün gruplarından otomotiv yan sanayisinde yüzde 20 ve eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlarda yüzde 24 olmak üzere yüksek oranlı artışların temel belirleyici olduğunu belirten Sabuncu, "En büyük pazarımız Almanya'ya yan sanayide yüzde 16 artış

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