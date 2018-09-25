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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
25.09.2018 - 15:14, Son Güncelleme:

Otomotiv sektörü için yeni adım beklentisi

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Otomotiv sektörü için yeni adım beklentisi

MASFED Başkanı Aydın Erkoç:"Son yapılan ÖTV matrahı düzenlemesi sektörü olumlu etkileyecek.Hurda teşvikinin düzenlenmesi ve kredi faiz oranlarının iyileştirilmesi otomobil satışlarını hızlandıracaktır." ifadelerinde bulundu.

MOTORLU Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç, özel tüketim vergisi (ÖTV) matrahı düzenlemesinin otomobil sektörünü olumlu etkileyeceğini belirterek, hurda teşviki düzenlemesi ve kredi faizlerinde iyileştirmenin otomobil satışlarını hızlandıracağını söyledi.

Erkoç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, otomobilde "vergi yükü"nü düşüren ÖTV matrah limitlerine ilişkin düzenlemeyi değerlendirdi.     

Matrahı 70 bin lirayı aşmayan araçlar için ÖTV'nin yüzde 45, 70 bin lirayı aşıp 120 bin lirayı aşmayanların yüzde 50, 120 bin lirayı aşan 1600 cc ve altı araçlarda ise yüzde 60 olacak şekilde belirlendiğini hatırlatan Erkoç, "Bu düzenleme sektör için memnuniyet verici. Daralan otomotiv sektörünü olumlu etkileyecek. Özellikle yıl sonuna yaklaştığımız bu dönemde piyasanın canlanmasına yol açacaktır." değerlendirmesinde bulundu.     

Erkoç, matrah limitinin yeniden belirlenmesiyle araçlarda yüzde 6 civarında bir indirimin söz konusu olduğunu belirterek, "Bu da ortalama 4-14 bin lira arasında bir avantaj sağlayacak. Bu indirim sektör oyuncuları ve tüketiciler için sevindirici bir gelişme olurken satışlara direkt etki edecek ve tahminimiz bir ay içerisinde ikinci ele de yansıması olacaktır. Düzenleme ile fiyatlar düşecek ama satışlara etkisi çok kısa ve geçici bir etki olacak diye düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.       

Yaklaşık 100 bin civarında olan araçların fiyatının 97 bin liraya düşeceğinin altını çizen Erkoç, lüks segment ve orta segmentteki araçlarda 7 bin lira ile 10 bin lira civarında vergi indirimi olacağını aktardı.     

Türkiye'nin lokomotif sektörlerinden birinin inşaat diğerinin de otomotiv sektörü olduğunu anlatan Erkoç, "Nasıl ki inşaat sektöründe faiz oranları düşürülerek stokların eritilmesi için çalışmalar yapılıyor, benzer çalışma otomotiv sektöründe de yapıldığı takdirde sektörü canlandıracaktır. Hurda teşvikinin düzenlenmesi ve kredi faiz oranlarının iyileştirilmesi otomobil satışlarını hızlandıracaktır. Hurda teşviki ve banka kredilerinde yapılacak düzenleme, satışa etki edeceği gibi devletimizin de daha fazla vergi geliri elde etmesini sağlayacaktır." ifadesini kullandı.     

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