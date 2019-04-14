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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
14.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Otomotiv sektörü 3 ayda 361 bin 516 adet üretti

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Otomotiv sektörü 3 ayda 361 bin 516 adet üretti

Türkiye otomotiv sanayiine yön veren 14 büyük üyesiyle sektörün çatı kuruluşu olan Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2019 Ocak-Mart dönemine ait üretim, ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı.

OSD verilerine göre, yılın ilk üç aylık döneminde toplam üretim bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15 azalarak 361 bin 516 adet, otomobil üretimi ise yüzde 16 azalarak 238 bin 822 adet oldu. Bu dönemde, toplam pazar ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45 oranında azalarak 90 bin 888 adet olurken, otomobil pazarında daralmanın hızı yavaşlama trendini sürdürdü ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 44 daralmayla ve 68 bin 812 adetlik satış gerçekleşti.

TİCARİ YÜKSELİŞ

OSD verilerine göre ticari araç grubunda toplam üretim, yılın ilk üç aylık döneminde, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 12 oranında geriledi. Bu dönemde, hafif ticari araç üretimi yüzde 11, ağır ticari araç grubu üretimi ise yüzde 27 seviyesinde azaldı. Ticari araç ihracatının yüzde 1 oranında artış gösterdiği bu dönemde ticari araç pazarı yüzde 48, hafif ticari araç pazarı yüzde 46 ve ağır ticari araç pazarı ise yüzde 63 azaldı. Ocak-Mart döneminde 209 bin 884 adedi otomobil olmak üzere, toplam üretimin yüzde 89’unu oluşturan 320 bin 213 adet taşıt ihraç edildi. 2019 yılı Ocak-Mart döneminde gerçekleşen taşıt aracı ihracatı, 2018 yılı aynı dönemine göre yüzde 7 azaldı. Bu dönemde otomobil ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11 oranında azalırken, ticari araç ihracatı ise yüzde 1 oranında artış gösterdi. Bu dönemde, toplam otomotiv ihracatı dolar bazında yüzde 6 azalırken, yine dolar bazında otomobil ihracatı da yüzde 11 düşüş gösterdi.

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