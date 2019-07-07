Otomotiv ihracatta liderliğini sürdürüyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriOtomotiv ihracatta liderliğini sürdürüyor
GeriEkonomi Otomotiv ihracatta liderliğini sürdürüyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
07.07.2019 - 16:29, Son Güncelleme:

Otomotiv ihracatta liderliğini sürdürüyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Otomotiv ihracatta liderliğini sürdürüyor

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik "Yılın ilk yarısında ihracat ortalamasında 2,5 milyar dolar seviyesini yakaladık. Haziran ayında tüm ana ürün gruplarında ihracat düşüşü yaşandı. Türkiye otomotiv endüstrisi, haziran ayında yüzde 14 düşüş yaşamasına rağmen ihracatın lider sektörü olmayı sürdürdü" dedi.

Türkiye otomotiv sektörü, haziranda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 düşüşle 2,2 milyar dolara yaklaşan ihracatıyla sektörde yaşanan daralmaya rağmen, dış satımda liderliğini korudu.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden (OİB) yapılan yazılı açıklamaya göre, otomotiv endüstrisi, bayram tatiline rağmen ihracatta liderliğini sürdürdü. 

Türkiye ihracatında ilk sırada yer alan ve dış satımda yüzde 19 pay ile önde gelen otomotiv sektörünün, haziran ayı ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 düşüşle 2,2 milyar, yılın ilk 6 aylık ihracat ortalaması ise 2,5 milyar dolar oldu. 

Açıklamada görüşlerine yer verilen OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, hazirandaki ihracat kaybının bayram tatili nedeniyle 2 iş günü eksik çalışılmasından kaynaklandığını aktardı. 

Yılın ilk yarısında avro/dolar paritesi kaynaklı ihracat kaybının 850 milyon doları aştığına dikkati çeken Çelik, "Bununla birlikte haziranda parite kaynaklı kayıp, önceki aylara göre daha düşük oldu. Yılın ilk yarısında ihracat ortalamasında ise 2,5 milyar dolar seviyesini yakaladık. Haziran ayında tüm ana ürün gruplarında ihracat düşüşü yaşandı. Türkiye otomotiv endüstrisi, haziran ayında yüzde 14 düşüş yaşamasına rağmen ihracatın lider sektörü olmayı sürdürdü." değerlendirmesinde bulundu. 

AYLIK BAZDA FRANSA, YARI YILDA ALMANYA LİDER 

Bu arada, haziranda Fransa, yüzde 45'lik artışla 354 milyon dolarlık dış satımla aylık bazda en fazla ihracat yapılan ülke konumuna geldi. Fransa’ya olan artışta binek otomobiller grubundaki yüzde 107 ve otobüs-minibüs-midibüs grubundaki yüzde 48’lik artış etkili oldu. Fransa’ya yılın ilk yarısındaki ihracat 1 milyar 773 milyon doları buldu. 

En büyük ikinci pazar Almanya’ya ise ihracat geçen yıla göre haziranda yüzde 17 azalışla 318 milyon dolar oldu. Almanya’ya yönelik düşüşte tedarik endüstrisi ihracatının yüzde 26 gerilemesi etkili oldu. Almanya, yılın ilk yarısında 2 milyar 200 milyon dolar ile otomotiv ihracatında en büyük pazarı olurken, aynı dönemde bu ülkeye gerçekleştirilen dış satım yüzde 11 düştü. 

Haziranda üçüncü büyük pazar olan İtalya’ya da yüzde 27 azalışla 213 milyon dolar ihracat gerçekleştirildi. Haziranda önemli pazarlardan Hollanda’ya yüzde 170, ABD’ye yüzde 20, Fas’a yüzde 21, Danimarka’ya yüzde 38 ihracat artışı yaşandı. 

ABD’ye ihracat artışı binek otomobillerdeki yüksek oranlı dış satımdan kaynaklandı. Hollanda’ya olan artışta da eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatının yüzde 661, binek otomobiller ihracatının da yüzde 103 artması etkili oldu. 

Otomotivde, geçen ay ülke grubu bazında en büyük pazar konumundaki Avrupa Birliği'ne ihracat yüzde 14 düşüşle 1 milyar 756 milyon dolar olurken, AB ülkeleri grup bazında ihracatta yüzde 80 pay ile ilk sırada yer aldı. 

Geçen ay otomotiv ihracatında, Orta Doğu ülkelerinde yüzde 19, diğer Avrupa ülkelerinde yüzde 36 düşüş yaşanırken, Serbest Bölgelerde ise yüzde 107 artış gerçekleşti. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
Anzer balının kilogramı bin lira oldu
Türk bankacılık sektörü, Moody's raporunu yalanlıyor
Futbol kulüpleri 5 yılda 187 milyon doları kasasına koydu
Kazdağları rampaları "tüneller"le kolay aşılacak