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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
22.01.2019 - 11:38, Son Güncelleme:

Otomotiv ihracatını bu 5 il sırtladı

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Otomotiv ihracatını bu 5 il sırtladı

Geçen yılı 31,6 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek ihracat rakamıyla kapatan Türk otomotiv sektörünü, milyar doların üzerinde dış satıma imza atan İstanbul, Bursa, Kocaeli, Sakarya ve Ankara sırtladı.

TÜRKİYE İhracatçılar Meclisi ve Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, 2017'yi 28,5 milyar dolarlık ihracatla kapatan otomotiv sektörü, geçen yıl yüzde 11'lik artışla 31,6 milyar dolara ulaşarak Cumhuriyet tarihinin en yüksek dış satımını gerçekleştirdi.

Geçen yıl 207 ülke, serbest bölge ve özerk bölgeye ihracat yapan sektör, yıl bazında ihracatta üst üste 13'üncü kez birinci oldu.

Otomotiv ihracatını bu 5 il sırtladı

Türk otomotiv sektöründe milyar dolarlık ihracat yapan il sayısı 4'ten 5'e yükselirken, geçen yıl yapılan 31,6 milyar dolarlık ihracatın yüzde 92'si İstanbul, Bursa, Sakarya, Kocaeli ve Ankara'dan gerçekleştirildi.

BİRİNCİLİK BURSA'DAN İSTANBUL'A GEÇTİ
İstanbul'dan geçen yıl yapılan otomotiv ihracatı 2017'ye göre yüzde 46'lık artışla 5 milyar 745 milyondan 8 milyar 389 milyon dolara ulaştı. İstanbul, bu ihracat rakamıyla otomotiv sektöründe en fazla dış satım gerçekleştiren il oldu.


Otomotiv ihracatını bu 5 il sırtladı

İhracatta ikinci sırada yer alan ve "Otomotiv sektörünün kalbi" olarak nitelendirilen Bursa'nın dış satımı, bir önceki yıla göre yüzde 17,6 düşerek 8 milyar 862 milyondan 7 milyar 295 milyon dolara geriledi.

Kocaeli'nin geçen yılki ihracatı da 2017'ye göre yüzde 19,6 arttı. 2017'de 5 milyar 668 milyon dolar ihracat yapan Kocaeli, dış satımını geçen yıl 6 milyar 780 milyon dolara yükseltti.

Sakarya'dan yapılan ihracat ise bir önceki yıla göre yüzde 6,6 artarak 4 milyar 867 milyon dolardan 5 milyar 187 milyon dolara çıktı.

Otomotiv ihracatını bu 5 il sırtladı


ANKARA, İHRACATTA MİLYAR DOLARIN ÜZERİNE ÇIKTI
Otomotiv ihracatında 5. sırada yer alan Ankara'dan geçen yıl yapılan dış satım ise 2017'ye göre yüzde 27 artış gösterdi.  Başkentten önceki yıl 906 milyon dolar olan ihracat, geçen yıl itibarıyla 1 milyar 152 milyon dolara yükseldi.

Türkiye otomotiv sektöründe İzmir, Manisa, Konya, Kırşehir, Adana, Çankırı, Hatay ve Tekirdağ ise 100 milyon doların üzerinde ihracat gerçekleştiren iller old

 

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