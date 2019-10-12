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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 12.10.2019 - 11:12, Son Güncelleme:

Otomotiv ihracatında aslan payı Bursa'nın

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Otomotiv ihracatında aslan payı Bursa'nın

Türkiye'nin ocak-eylül dönemindeki 22 milyar 549 milyon 904 bin dolarlık toplam otomotiv ihracatının yüzde 26,68'i Bursa'dan gerçekleştirildi.

Türkiye'nin yılın 9 ayındaki toplam otomotiv ihracatının yüzde 26,68'i Bursa'dan gerçekleştirildi.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, otomotiv sektörünün geçen yıl ocak-eylül döneminde 23 milyar 407 milyon 191 bin dolar olan dış satımı bu sene aynı dönemde yüzde 4 düşüşle 22 milyar 549 milyon 904 bin dolara geriledi.

Buna rağmen otomotiv, Türkiye'nin toplam ihracatından aldığı yüzde 18,5'lik pay ile en fazla dış satım yapılan sektör unvanını korudu.

Türkiye ihracatının lokomotifi konumundaki otomotiv sektörünün ihracatına en büyük katkıyı ise Bursa sağladı.

Bursa yılın 9 ayında geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 11 azalışa rağmen 6 milyar 17 milyon 769 bin dolarlık dış satımıyla ilk sırada yer aldı.
“Otomotivin kalbi” olarak nitelendirilen Bursa bu başarısıyla sektörün toplam ihracatındaki payı 26,68 oldu.

KOCAELİ VE İSTANBUL İHRACAT SEVİYESİNİ KORUDU

Otomotiv dış satımında Bursa'nın en yakın takipçisi olan Kocaeli'nin geçen yıl ocak-eylül döneminde 5 milyar 35 milyon 983 bin dolar olan ihracatı bu yıl aynı dönemde yüzde 0,47'lik artışla 5 milyar 59 milyon 744 bin dolara ulaştı. Kocaeli, bu rakamla Türkiye'nin toplam otomotiv ihracatından yüzde 22,43'lük paya sahip oldu.

Ocak-eylül döneminde, geçen senenin aynı ayları ile kıyaslandığında İstanbul'dan ise yüzde 0,27 yükselişle 4 milyar 914 milyon 636 bin dolarlık otomotiv ihracatı gerçekleşti.

Sektörde önemli potansiyele sahip bazı illerin ihracat performansında ise düşüş gözlendi.

Ocak-eylül döneminde, geçen senenin aynı aylarına göre, Sakarya yüzde 10 azalışla 3 milyar 410 milyon 517 bin dolar, Ankara da yüzde 10 artışla 910 milyon 285 bin dolarlık otomotiv ihracatına imza attı.

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