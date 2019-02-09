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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
09.02.2019 - 12:12, Son Güncelleme:

Otomotiv ihracatı istikrarını sürdürüyor

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Otomotiv ihracatı istikrarını sürdürüyor

OSD verilerine göre, otomotiv sektöründe bu yılın ocak ayında üretim 109 bin 871, ihracat 93 bin 760 seviyesinde gerçekleşti.

Otomotiv Sanayii Derneğinden (OSD) yapılan açıklamaya göre, bu yılın ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre toplam otomotiv üretimi yüzde 12 azalarak 109 bin 871'e geriledi. Traktör üretimi de eklendiğinde otomotiv sanayisinin toplam üretimi 110 bin 932 oldu. 

Otomobil üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16 azalarak 71 bin 397 düzeyinde gerçekleşti. Geçen yıl ocak ayında 85 bin 368 otomobil üretilmişti. Aynı dönemde, ticari araç grubunda toplam üretim yüzde 1 seviyesinde azalırken, hafif ticari araç grubunda yüzde 1 arttı. Ağır ticari grubunda ise üretim yüzde 25 geriledi. 

Bu dönemde üretim otobüste yüzde 23, minibüste yüzde 37 artarken, küçük kamyonda yüzde 100, midibüste yüzde 53, büyük kamyonda yüzde 26, kamyonette yüzde 3 azaldı. 

Bu yılın ocak ayında toplam pazar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 60 daralarak 14 bin 775 adet düzeyinde gerçekleşti. Aynı dönemde otomobil pazarı ise yüzde 59 küçülmeyle 10 bin 979 olarak kayıtlara geçti. 

İthal otomobil satışları yüzde 60 ve yerli otomobil satışları yüzde 57 azalırken, otomobil pazarında ithalatın payı yüzde 62 oldu. 

İhracattaki istikrarını korumayı sürdüren Türk otomotiv sanayisi, 2019 yılının ilk ayında iç pazardaki kaybı ihracat performansı ile dengelemeye çalıştı. 
Toplam otomotiv ihracatı bu yılın ocak ayında geçen yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında adet bazında yüzde 1 azalarak, 93 bin 760 adet, otomobil
ihracatı ise yüzde 20 oranında azalarak 58 bin 807 adet seviyesinde gerçekleşti. 

Aynı dönemde toplam otomotiv ihracatı dolar bazında yüzde 2 artarak 2,4 milyar dolar olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı yüzde 15 azalarak 812 milyon dolar oldu. Avro bazında toplam ihracat yüzde 9 artarken, otomobil ihracatı ise yüzde 9 azalarak 711 milyon avro oldu. 

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, otomotiv sanayisi ocakta yüzde 18 payla ihracat sıralamasında ilk sıradaki yerini korudu. 

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