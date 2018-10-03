Otomotiv ihracatı eylülde yüzde 21 arttı
Türkiye ihracatının 12 yıldır lideri olan otomotiv endüstrisi, tüm zamanların en yüksek eylül ayı ihracatını gerçekleştirdi. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, otomotiv endüstrisinin eylül ayı ihracatı geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 21,3 artışla 2 milyar 607 milyon dolar oldu.
TÜRKİYE ihracatında yüzde 18’lik pay ile ilk sırada yer alan otomotivin ocak-eylül dönemi aylık ihracat ortalaması da 2,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, “Endüstrimiz yılın dörtte üçü geride kalırken Türkiye ihracatındaki liderliğini korumayı sürdürdü. Ocak-eylül döneminde yüzde 13 artışla 23,4 milyar dolar ihracat rakamına ulaştık” dedi. Eylül ayındaki ihracat artışında ticari araçlarda yüksek oranlı, binek otomobillerde de çift haneli artışların etkili olduğuna dikkat çeken Baran Çelik “Otomotiv ihracatından aldığı yüzde 80 pay ile en büyük pazarımız olan AB ülkelerine ihracatımız da eylül ayında yüzde 25 arttı” dedi.
OTOMOTİV YAN SANAYİNDE ARTIŞ YÜZDE 9, BİNEK OTOMOBİLLERDE YÜZDE 16 OLDU
Ürün grupları bazında bakıldığında, otomotiv yan sanayi ihracatı eylülde yüzde 9 artışla 862 milyon dolar, binek otomobil ihracatı yüzde 16 artışla 987 milyon dolar, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 39 artışla 502 milyon dolar, otobüs-minibüs-midibüs ihracatı da yüzde 26,5 artışla 127 milyon dolar oldu.
ALMANYA’YA İHRACAT YÜZDE 18 ARTTI
Ülke bazında bakıldığında en büyük pazar olan Almanya’ya ihracat yüzde 18 artışla 425 milyon dolar oldu. Almanya’ya olan artışta binek otomobiller ihracatının yüzde 16, çekiciler ihracatının yüzde 302 artması etki yaptı. Yine önemli pazarlardan İtalya’ya yüzde 33 artışla 301 milyon dolar, Birleşik Krallık’a yüzde 35 artışla 249 milyon dolar ihracat kaydedildi.
AB ÜLKELERİNE İHRACAT YÜZDE 25 ARTTI
Ülke grubu bazında en büyük pazar olan Avrupa Birliği ülkelerine ihracat eylülde yüzde 25 artışla 2 milyar 88 milyon dolar oldu. AB ülkeleri toplam ihracattan yüzde 80 pay aldı. Alternatif pazarlardan Afrika ülkelerine yüzde 35, Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerine yüzde 22 artış kaydedildi.
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