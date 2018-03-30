Otomotiv gibi gaza basmalı

İkinci oturumda Hürriyet Ekonomi Müdür Yardımcısı ve Otomotiv Editörü Emre Özpeynirci’nin moderatörlüğünde Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Başkanı Orhan Sabuncu, Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kanca yer aldı. Zirveye ayrıca Bursa OSB içerisinde bulunan Atatürk Endüstri Meslek Lisesi öğrencileri de katıldı.

BURSA’NIN KALBİ OTOMOTİV OLDU

ÜRETİM süreçlerindeki değişime paralel olarak satış kanallarındaki sürecin de değişim gösterdiğini dile getiren Hürriyet Ekonomi Müdür Yardımcısı ve Otomotiv Editörü Emre Özpeynirci, şu değerlendirmeyi yaptı: “Satış kanallarındaki değişim ile birlikte iş gücüne ihtiyaç artarak devam ediyor. Otomotiv sektörü hem Türkiye hem Bursa için çok önemli. Bursa’nın kalbi otomotiv oldu. Şehir uzun zamandır bu sektörün içinde. Bursa ekonomisine katkısı her geçen gün büyüyor.”

Yerli otomobil ile ilgili sürecin de başladığına dikkat çeken Özpeynirci, “5 babayiğit bir araya geldi ve yerli otomobil üretiminde süreç başladı. Büyük ihtimalle yerli otomobil elektrikli olacak. Bu konuda daha önce yapılan açıklamalar buna işaret ediyor. Dünyadaki gelişmelerde elektrikli otomobilin öne çıktığını gösteriyor” dedi.

İHTİYACA UYGUN YATIRIM YAPMALI

BURSA’nın 2017 yılı ihracatının 14 milyar dolar olarak gerçekleştiğini söyleyen Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu, otomotiv sektörünün ihracat rakamının 9 milyar dolar olduğunu, Tofaş’ın otomotiv ihracatının 4’te birini karşıladığını söyledi. Endüstri 4.0’ın sürecin adı olmadığına dikkat çeken Eroldu, “Çatı dijital dönüşüm. Endüstri 4.0 sadece ayaklardan biri” dedi. Eroldu, şöyle konuştu: “Toplam ihracatta otomobilin payı yüzde 64, geri kalanın payı çok daha az. Bu yapısıyla Bursa ABD’nin otomotiv üssü Detroit’i andırıyor. Şehir otomotiv ile birlikte büyüyor, bunu daha farklı sektörlerde de sağlaması lazım. Endüstri 4.0 ekonomik savaşın bir parçası aslında. Dijital dönüşüm konusunda her firmanın kendi yol haritasını çizmesi lazım. Başkalarının yaptığı yol haritası ile ileri gidilemez. Dünyada da bakınca ‘Endüstri 4.0’ın iki tarifi var. Birinci bakış açısı Almanların teknolojisi ile nasıl fayda sağlarız. İkincisi ise Japonya’nın başı çektiği yalın üretim. Biz yalın üretim sistemlerini daha iyi hale getirerek nasıl daha çok verimi artırırız konusunda kendimizi geliştiriyoruz.”

EN İYİ TEDARİK FİRMALARI BURSA’DA

ENDÜSTRİ 4.0’ın hayatı kolaylaştırdığını ve makine ile insan arasındaki iletişimi artırdığını kaydeden Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kanca, şöyle devam etti: “Bu sistem ile çalışma hayatının daha kolay hale geleceğini düşünüyorum. Tedarik sanayi yani yan sanayi çok önemli bir noktaya geldi. Bu sanayide Bursa çok fazla firmaya ev sahipliği yapıyor. Dünyanın en iyi tedarik sanayi firmaları bu bölgede. Avrupa’ya yayılmış firmalar var. Endüstri 4.0 aslında bir alt kısım. Burada önemli olan dijital dönüşüm. Hep beraber kafa yormamız gereken konu bu. Amaç insanlar ve makinalar arasındaki iletişimi çoğaltmak ve kolaylaştırmak. İnsanın çalışma hayatındaki sıkıntılarını azatmak. Tedarik sanayi bu anlamda otomotiv sanayinin peşinde gidiyor” dedi.

REKABET VE KALİTEDE KENDİMİZİ İSPATLADIK

GENÇLERİ eğitmek için çalışmalar yapılması gerektiğinin altını çizen Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Başkanı Orhan Sabuncu, şunları söyledi: “Otomotiv endüstrisi geçen yıl 28.5 milyar dolar ihracat yaptı. Bu şu demek Türkiye’nin sektörel bazda ihracat şampiyonu otomotiv oldu. Hem de 12 yıldır arka arkaya bu alanda şampiyon. Hem de Bursa’da üretilen araçlar rekabette de kendini kanıtlamış durumda. Avrupa’nın birçok ülkesine burada üretilen araçlar ihraç ediliyor. Gençlerin eğitimi konusunda da üzerimize düşeni yapmak zorundayız. Bu alana biraz daha eğilmemiz gerekiyor. Endüstri 4.0 otomotiv sektörü açısından da çok önemli bir noktaya geldi. Artık her sektörde rekabetçi bir ortam var. Kaliteli ürünler üretilmeli. Önümüzdeki dönemde meslekler nitelik değiştirecek. İş gücünde artış bile bekleniyor. Bu alanda çok önemli gelişmeler var. Önümüzdeki dönemde de gelişmeleri yakından takip

etmeli.”

MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİ SORUYOR

İKİNCİ oturumun sonunda panelistler Bursa OSB içerisinde bulunan Atatürk Endüstri Meslek Lisesi öğrencilerinin, “Yerli otomobil, endüstri 4.0, iş bulma ve gelecek teknolojiler” hakkındaki sorularına yanıt verdi.

- Fabrikalardaki dijitalleşme ve endüstri 4.0, gelecekte iş bulmamızı zorlaştıracak mı?

- Endüstri 4.0’ın hedefi insansız fabrikalar değil. Değişen ihtiyaçlara cevap vermek. Daha kaliteli ve nitelikli ürünler üretebilmek. Gençlerin kendini bu değişime iyi hazırlaması lazım. Sadece okulda öğrendikleri yeterli değil. Okul dışında birçok kaynağa ulaşarak gençlerin de gelişmeleri yakından takip ediyor olması gerekiyor.

- Türkiye’de hep Almanya’daki veya Japonya’daki gelişmeler konuşuluyor. Peki bu ülkelerin Türkiye’deki üretim süreçlerinden haberi var mı?

- Bugün Japon devi Toyota’nın Türkiye’deki fabrikası var. Bu fabrikadan dünyanın birçok ülkesine ihracatta yapılıyor. Tofaş’ın fabrikası ise birçok ülkede örnek gösteriliyor. O ülkelerde Türkiye’deki üretim süreçlerinin ne kadar ileri seviye olduğunun farkında.

- Türkiye’deki meslek liselerinde eğitim endüstri 4.0’a uygun mu?

- Bugün Türkiye’nin birçok yerinde Organize Sanayi Bölgeleri’nde meslek liseleri bulunuyor. Devlet bu okulları biran önce özel sektöre devretmek istiyor. Bu güzel bir uygulama.

BİLİM MERKEZLERİ BURSA’DA MASAYA YATIRILDI

TÜBİTAK Bilim Merkezleri Çalıştayı, Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi’nin ev sahipliğinde Bursa’da yapıldı. Gazi, Atılım, Gaziosmanpaşa ve İstanbul Teknik üniversitelerinden akademisyenlerin katıldığı, 3 gün süren çalıştayda, bilim merkezlerinin sürdürülebilirliğine ve öğretim kurumlarıyla öğretmenlerin bilim merkezlerinden daha etkin nasıl yararlanabileceğine ilişkin tavsiyeler tartışıldı.

Büyükşehir Belediyesi’nin vizyon projelerinden olan ve bilimi topluma yaymak, çocuklara sevdirmek hedefiyle projelendirilen Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi (BTM), önemli bir çalıştaya ev sahipliği yaptı. TÜBİTAK BİLMER projesi kapsamında gerçekleştirilen TÜBİTAK Bilim Merkezleri Çalıştayı’na, bilim merkezi temsilcileri ve bilim iletişimcilerinin yanı sıra Gazi, Atılım, Gaziosmanpaşa ve İstanbul Teknik üniversitelerinden akademisyenler ile çok sayıda davetli katıldı. BTM’nin ev sahipliğinde Gazi Üniversitesi koordinasyonunda yapılan çalıştayda, bilim merkezlerinin sürdürülebilirliğine ve öğretim kurumlarıyla öğretmenlerin bilim merkezlerinden daha etkin nasıl yararlanabileceğine ilişkin tavsiyeler tartışıldı. İlk gün gerçekleşen panellerde, proje yöneticileri ve destek veren kurumların temsilcileri BİLMER projesi ve bilim merkezlerinin faaliyetlerine yönelik’ tebliğler sundu. Bilim merkezlerinde öğrenme ve merkezlerin eğitim kurumlarıyla işbirliklerinin ele alındığı çalıştayda; eğitmenlerin rolleri, ihtiyaçları ve mesleki gelişim gibi konular değerlendirildi.

Çalıştayın ilk gününde söz alan BTM Genel Koordinatörü Fehim Ferik, bilim merkezlerinin sürdürülebilirliği açısından etkinliklerin önemini vurguladı. Kurumun yürüttüğü proje ve etkinliklere ilişkin bilgiler veren Ferik, ailelerin çocukları ile birlikte nitelikli zaman geçirdiği ‘aile üyeliği’, eğitici eğitimleri kapsamında sürdürülen ‘öğretmenler loncası’ ve bilimin toplumla buluşmasında gönüllü elçilik görevini üstlenen ‘bilim elçileri’ projelerini tanıttı. Genel Koordinatör Ferik, ‘BTM’nin yaptığı etkinlik ve organizasyonların yanı sıra’ ürettiği eğitim teknolojileriyle Türkiye’ye rol model olduğunu söyledi.