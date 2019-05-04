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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
04.05.2019 - 11:44, Son Güncelleme:

Otomotiv endüstrisi en fazla ihracat gerçekleştirilen sektör oldu

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Otomotiv endüstrisi en fazla ihracat gerçekleştirilen sektör oldu

Otomotiv endüstrisi, mart ayında 2 milyar 616 milyon 597 bin dolarla en fazla ihracat gerçekleştirilen sektör oldu - En fazla ihracat artışı yüzde 168,3 ile gemi ve yat sektöründe gerçekleşti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) derlenen verilere göre otomotiv endüstrisi geçen ay 2 milyar 616 milyon 597 bin dolarlık ihracata imza attı. 

Otomotiv endüstrisini 1 milyar 766 milyon 8 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1 milyar 508 milyon 263 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon takip etti. Nisan ayında en fazla ihracat artışı yüzde 168,3 ile gemi ve yat sektöründe gerçekleşti.

Türkiye'nin toplam ihracatının geçen ay yüzde 77,2'sini gerçekleştiren sanayi grubunda 2018 yılının aynı dönemine göre yüzde 3,8'lik artışla 11 milyar 791 milyon 348 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Söz konusu dönemde toplam ihracatın yüzde 12,4'ünü oluşturan tarım grubunda yüzde 5,9 yükselişle 1 milyar 888 milyon 997 bin dolarlık, toplam ihracattan yüzde 2,5 pay alan madencilikte ise yüzde 4,5 artışla 385 milyon 802 bin dolarlık ihracat gerçekleşti.

EN FAZLA İHRACAT ALMANYA'YA 

Ülke verilerine bakıldığında nisan ayında en çok ihracat gerçekleştirilen ilk 5 ülke sırasıyla Almanya, Birleşik Krallık, İtalya, ABD ve İspanya oldu. 

Söz konusu dönemde Avrupa Birliği’ne (AB) 6,9 milyar dolar ihracat yapılırken AB’nin ihracattaki payı yüzde 47,8 oldu. İkinci sırayı 2,8 milyar dolarla Yakın ve Orta Doğu ülkeleri aldı.Nisan ayında İstanbul, lider ihracatçı il olma özelliğini korurken, 5,8 milyar dolarla ihracatını bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,5 artırmayı başardı. İstanbul’u 1,4 milyar dolarla Kocaeli,1,2 milyar dolarla Bursa, 807 milyon dolarla İzmir ve 688 milyon dolarla Gaziantep takip etti.

En çok ihracat yapan ilk 5 il, ihracatın yüzde 70,8’ini gerçekleştirirken, ilk 10 ilin oranı yüzde 85,4 oldu.

Yalova, ihracatını 6 kattan fazla artırarak illerde en dikkat çekici artışa imza atarken bu başarısında gemi, yat ve hizmetleri sektöründeki ihracatı etkili oldu. Osmaniye, çelik ihracatındaki artışla ihracatını 3 katına çıkarırken, madencilik ürünleri ihracatında yakaladığı ivme ile Rize ihracatını 2 katına çıkardı. 

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