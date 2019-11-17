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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
17.11.2019 - 08:59, Son Güncelleme:

Otomotiv dünyasının deneyimli yöneticisi TOGG'da

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Otomotiv dünyasının deneyimli yöneticisi TOGG'da

Otomotiv endüstrisinin önemli isimlerinden olan Sergio Rocha, TOGG'da Operasyonlardan Sorumlu Üst Düzey Yönetici (COO) olarak göreve başladı.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), otomotiv endüstrisinin önde gelen isimlerinden olan, Amerika, Avrupa ve Asya kıtasında pek çok projenin yöneticiliğini yapmış Sergio Rocha'yı Operasyonlardan Sorumlu Üst Düzey Yönetici (COO) olarak bünyesine kattı.

TOGG'dan yapılan açıklamaya göre, Rocha, TOGG'da ürün planlama, program yönetimi, satın alma, tedarik zinciri, üretim mühendisliği ve üretim operasyonlarına liderlik edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TOGG Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, şunları kaydetti:

"Dünya çapında yetkinliği olan bir ekiple çalışıyoruz. Sergio Rocha'nın dünyanın çeşitli bölgelerinde pek çok projede edindiği tecrübeyi bünyemize taşıması bu anlamda çok önemli bir gelişmedir. Rocha, TOGG'un belirlediği hedeflere ulaşmasında önemli katkılarda bulunacaktır.

Her geçen gün biraz daha büyüyen ekibimiz, deneyimleri 13-15 yıldan az olmayan, küresel çalışmalar yürütmüş, çok deneyimli mühendislerden oluşuyor. Başından beri alanında en iyi kişisel deneyime sahip çalışma arkadaşlarını bünyemize katıyoruz. Çünkü güçlü bir şirketin ancak güçlü bir ekiple mümkün olduğunu biliyoruz."

Sao Paulo'daki Universidade Braz Cubas Makine ve Endüstri Mühendisliği bölümlerinden mezun olan Rocha, Volkswagen'de geçirdiği 5 yılın ardından GM bünyesine dahil oldu ve 37 yıl süreyle ürün geliştirme, uluslararası proje koordinasyonu ve genel yönetim dahil olmak üzere hem gelişmiş hem de gelişmekte olan pazarlarda farklı fonksiyon ve sorumluluklarla çalıştı. Rocha, GM Güney Kore Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su olarak çalıştı.

Profesyonel deneyimi; satın alma, marka lansmanı ve büyük dönüşümlerle insanlara ve sonuçlara odaklanarak iş sonuçlarını ve yüksek performanslı kuruluşları iyileştirmek gibi konuları içeren Rocha, Türkiye'ye gelmeden önce son olarak, 2018 ve 2019'da Hindistan'daki bir elektrikli araç girişiminde COO olarak görev yapıyordu.

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