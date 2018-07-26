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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
26.07.2018 - 00:46, Son Güncelleme:

Otomotiv dünyası yasta

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Otomotiv dünyası yasta

FIat Chrysler’in efsane CEO’su MarchInne hayatını kaybetti.

KÜRESEL otomotiv dünyasının en kararlı ve saygın yöneticilerinden biri olan Fiat Chrysler Grubu’nun (FCA) 66 yaşındaki efsane CEO’su Sergio Marchionne dün kansere yenik düştü. Sağlık problemleri olduğu bilinen ama durumunun bu kadar kritik olduğu geçtiğimiz haftaya kadar sır gibi saklanan Marchionne’nin vefat haberi tüm otomotiv dünyasını ve Fiat’ın Türkiye’de 50 yıllık ortağı olan Koç Grubu ve Tofaş’ı da derinden sarstı. Kanser tedavisi sırasında yapılan cerrahi operasyonların sonuncusunda pıhtı atması sonucu önceki gün beyin ölümü gerçekleşen efsane CEO’nun vefat haberini dün FCA Yönetim Kurulu Başkanı John Elkann, “Maalesef korktuğumuz şey oldu. Büyük adam, değerli dostumuz Sergio Marchionne’yi kaybettik” sözleriyle ilan etti.

Merhum Mustafa Koç’un da çok iyi dostu olan Marchionne, Türkiye’ye en çok güvenen ve seven yöneticilerin en başında yer alıyordu. 2004 yılından bu yana Tofaş’taki büyük sıçrama da bunu net olarak ortaya koyuyordu. Kapasitesi 450 bin adede çıkan Tofaş, hem Fiat Chrysler Grubu’nun dünyadaki en iyi ve kaliteli fabrikası haline gelmiş hem de Ar-Ge alanında Avrupa’daki 2 merkezinden biri olmuştu. Fiat’ın kan kaybettiği Avrupa’da büyük önem arz eden Egea (Tipo) Ailesi’nin üretimi için de Marchionne hiç düşünmeden Tofaş’ı görevlendirmişti. 

Dünyanın yedinci büyük otomotiv üreticisi olan Fiat Chrysler Grubu’nun yönetim kurulu, Marchionne’nin sağlık durumunun kötüleşmesi ve göreve devam edemeyecek olması nedeniyle cumartesi günü yaptığı acil toplantıda şirket bünyesinde Jeep ve Ram markasını yöneten Mike Manley’i CEO olarak atamıştı. Bu ani atamanın ardından uzun yıllar Marchionne ile birlikte çalışan ve CEO olmayı bekleyen FCA’nın Avrupa, Afrika ve Ortadoğu Başkanı Alfredo Altavilla da istifa etti. Böylece 19 kişiden oluşan FCA yönetiminde sadece 2 İtalyan kaldı.

İKİ DEV MARKAYI KRİZDEN ÇIKARDI

1952’de İtalya’da doğan Sergio Marchionne, 13 yaşında ailesiyle birlikte Kanada’da göç etti. Felsefe, hukuk ve işletme dallarında eğitim alan Marchionne, 2003 yılında kurtarıcı olarak zor durumdaki Fiat’ın yönetimine girdi ve
1 yıl sonra CEO oldu. Mühendislik deneyimi olmamasına rağmen Fiat’ı krizden çıkartarak yeniden kârlılığa taşıyan Marchionne, 2009 yılında ise Chrysler’in Fiat bünyesine girmesini sağlayarak kurulan Fiat Chrysler Grubu’nun CEO’su oldu. Marchionne’nin yönetimiyle Chrysler de hızla krizden çıkarak büyümeye başladı.

KOÇ: BÜYÜK BİR LİDERDİ HEP HATIRLAYACAĞIZ

KOÇ Holding ve Tofaş Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi: “Fiat Chrysler Automobiles’a büyük hizmetleri bulunmuş sevgili dostumuz Sergio Marchionne’nin zamansız vefatını çok üzülerek öğrendik. Marchionne, FCA’in bugünlere uzanan başarılı yolculuğunda büyük dönüşümleri hayata geçiren büyük bir liderdi. 2005 yılından bu yana Tofaş’ın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak da görev alan Marchionne’nin, şirketimizin son 13 yıldaki atılımlarında ve bugünkü konumuna ulaşmasındaki değerli katkılarını her zaman hatırlayacağız. Sergio Marchionne’nin ailesine, yakınlarına, Fiat Chrysler çalışanlarına ve tüm otomotiv dünyasına baş sağlığı diliyorum.” Marchionne’nin ani ölümü sonrası dünya otomotiv devlerinden de taziye mesajları verildi. Ford’un Başkanı Bill Ford’dan General Motors (GM) CEO’su Mary Barra’ya, Mercedes CEO’su Dieter Zetsche’den Renault-Nissan-Mitsubishi Başkanı Carlos Ghosn’a kadar bir çok yönetici üzüntülerini dile getirdi.

 

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