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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
24.01.2019 - 11:52, Son Güncelleme:

Otomotiv ana sanayisinin tedarik merkezi Türkiye

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Otomotiv ana sanayisinin tedarik merkezi Türkiye

Geçen yıl otomotiv sektöründe yapılan 31,6 milyar dolarlık rekor ihracatın yaklaşık 3'te 1'ini oluşturan Türk tedarik sanayi, dünyada otomotivin merkezi olarak bilinen Almanya başta olmak üzere Fransa, İtalya ve Romanya gibi birçok ülkedeki ana sanayiye ürün veriyor.

Geçen yıl otomotiv sektöründe yapılan 31,6 milyar dolarlık rekor ihracatın 10 milyar 850 milyon dolarlık kısmını karşılayan Türk taşıt araçları tedarik sanayi, dünyada otomotivin merkezi olarak bilinen Almanya gibi ülkelerdeki ana sanayiye ürün vererek, neredeyse bütün araçlara imzasını atıyor.

AA muhabirinin, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden (OİB) aldığı bilgiye göre, geçen yıl 207 ülke, serbest bölge ve özerk bölgeye 31,6 milyar dolarlık ihracatla rekor kıran otomotiv sektörü, önceki yıla göre yüzde 11'lik artış sağladı.

Bu ihracatın yaklaşık 3'te 1'ini, 10 milyar 850 milyon dolarlık kısmını taşıt araçları tedarik sanayi oluşturdu. Tedarik sanayinin dış satımı önceki yıla göre yüzde 11,76 arttı. Tedarik sanayinin en fazla ürün gönderdiği ülke, dünyada otomotiv sektörünün merkezi olarak bilinen Almanya oldu. Bu ülkeye geçen yıl dış satım, yüzde 8,2 artarak 2 milyar 431 milyondan 2 milyar 631 milyon dolara çıktı. Söz konusu ülkeye ihracat, tedarik sanayi toplam dış satımının yüzde 24'ünü oluşturdu.

Almanya'ya yönelik otomotiv sektörü toplam ihracatı da 4 milyar 752 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu dış satımın yüzde 55'ini tedarik sanayi gerçekleştirdi. Romanya'ya yönelik 893 milyon dolarlık otomotiv sektörü ihracatının yüzde 65'ine denk gelen 587 milyon dolarlık kısmını da tedarik sanayi yaptı. Bu ülkeye taşıt araçları tedarik sanayi dış satımı, yüzde 14 artarak 514 milyon dolardan 587 milyon dolara çıktı.

İTALYA VE FRANSA'YA İHRACATIN YÜZDE 20'SİNDEN FAZLASI TEDARİKÇİNİN

Fransa'ya otomotiv endüstrisinin gerçekleştirdiği 3 milyar 235 milyon dolarlık ihracatın yüzde 23'ünü de tedarik sanayi firmaları yaptı. Tedarikçilerin bu ülkeye dış satımı geçen yıl yüzde 14'lük artışla 647 milyondan 741 milyon dolara ulaştı.

İtalya'ya yönelik toplam 3 milyar 268 milyon dolarlık ihracatın yüzde 20,3'ünü Türk tedarik firmaları gerçekleştirdi. Yan sanayinin bu ülkeye dış satımı yüzde 6,8 artışla 621 milyondan 664 milyon dolara çıktı. Taşıt araçları tedarik sanayi, geçen yıl yaptığı 10 milyar 850 milyon dolarlık dış satımın yaklaşık yüzde 42'sine denk gelen 4 milyar 622 milyon dolarını söz konusu 4 ülkeye gerçekleştirdi.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, AB'nin otomotiv sektörü için çok önemli bir pazar olduğunu söyledi. İhracatın dörtte üçünden fazlasının AB'ye yönelik olduğunu vurgulayan Çelik, sektörün ihracat rekoruna imza attığı geçen yıl AB'ye dış satımın yüzde 12 arttığını aktardı.

AB ülkelerinde ve diğer bazı önemli pazarlarda 2019'da artış beklediklerini dile getiren Çelik, bu yıl için 32 milyar dolarlık rekor ihracat hedefine ulaşmada bu pazarların önemli rol oynayacağını kaydetti. Özellikle Romanya'nın 2019'da milyar dolarlık ihracat yapılan ülkeler arasına girmesini beklediklerini bildiren Çelik, şöyle konuştu:

"Romanya'da otomotiv endüstrisinin ana sanayilerinin Türkiye'yi tedarik merkezi olarak kullandığını görüyoruz. Özellikle yan sanayide tedarik endüstrisinde Romanya'ya ciddi bir artış var. Onun etkisiyle Romanya'nın 1 milyar dolar bandını rahat bir şekilde geçeceğini düşünüyoruz. Almanya gibi otomotivin merkezi olan ülkelere çok yoğun bir ihracat söz konusu bu tedarik endüstrisinde. Almanya gibi otomotivin en çok gelişmiş olduğu ülkeye Türkiye'nin otomotiv endüstri dış satımının birinci seviyede olmasının bir sebebi de Türkiye tedarik endüstrinin bu gibi ülkelere yoğun bir şekilde ihracat yapıyor olması. Yan sanayi boyut olarak daha hızlı hareket edebilen, küçük olması dolayısıyla çok daha geniş pazarlara rahat ulaşabilen bir yapıya sahip."

Çelik, Türkiye'de otomotiv endüstrisinin ana sanayilerle beraber kurulmasıyla yan sanayinin, bu noktada kendisini endüstriye adapte ettiğini belirterek, "O konuda yatırımlarını yaptı özellikle yabancı ortaklıklar kurdu ve dünyanın her yerine şu anda ihracat yapar seviyeye geldi. Toplam otomotiv endüstrisi ihracatı içinde üçte birlik bir payı sadece bu endüstri oluşturuyor." dedi.

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