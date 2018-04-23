Otomobillerin sadece yüzde 3.7’si en düşük ÖTV dilimine giriyor

MALİYE Bakanlığı otomotiv sektörüne ilişkin Kasım 2016’da Özel Tüketim Vergisi’nde (ÖTV) değişiklik yaparak matraha (vergisiz fiyat) dayalı kademeli vergi sistemine geçti. Yani yıl ve motor hacmine dayalı vergileme hesabına bir de otomobillerin vergisiz satış fiyatı eklendi.

Buna göre daha önce sadece yüzde 45 olan 1.6 litre ve altı motora sahip araçlardaki ÖTV oranları yüzde 45 ila 60 arasında 3 dilime ayrıldı. O dönem matrah fiyatı 40 bin TL’yi (KDV+ÖTV dahil 68 bin 440 TL) aşmayan otomobiller için ÖTV yüzde 45’te sabit kalırken, matrahı 40 bin lirayı aşıp 70 bin lirayı (KDV+ÖTV dahil 123 bin 900 TL) geçmeyenler için ise ÖTV yüzde 45’ten 50’ye yükseldi. Matrah fiyatı 70 bin lirayı aşanlarda ise ÖTV oranları ise bir gecede yüzde 45’ten yüzde 60’a çıktı.

HER AY OTOMATİK ZAM

Bu yeni sistem döviz kurlarındaki artışla birlikte sektörde işlerin zorlaşmasına neden oldu. Kasım 2016’dan Aralık 2017’e kadar özellikle Euro’nun yüzde 25’e yakın artmasıyla matraha dayalı ÖTV sistemi araç fiyatlarının neredeyse her ay otomatik olarak zamlanmasına yol açtı. Matraha dayalı ÖTV sistemi devreye girdiğinde toplam pazardaki araçların yüzde 21’i yüzde 45’lik en düşük ÖTV dilimine girerken, Euro’nun artmasıyla bu oran yüzde 6’ya kadar geriledi.

Yani döviz kuru ve maliyetlerdeki artışla zamlanan otomobil fiyatları nedeniyle yüzde 45’lik ÖTV fiilen sona ermiş, en düşük ÖTV yüzde 50’ye yükselmişti.

Bunun üzerine 1 Ocak 2018’de matrah limitleri yeniden değerleme oranında artırıldı. Yani yüzde 14’lük bir iyileştirme yapıldı. Buna göre, motor silindir hacmi 1600 cc’yi geçmeyen araçlar için ÖTV matrahının alt limiti 40 bin liradan 46 bin liraya (KDV+ÖTV dahil 78 bin 706 TL), üst limiti 70 bin liradan 80 bin liraya (KDV+ÖTV dahil 141 bin 600 TL TL) yükseltildi. Maliye Bakanlığı’nın açıklamasına göre bu matrah artışıyla birlikte en düşük ÖTV dilimine giren araçların oranı yüzde 6’dan yüzde 24’e yükseldi.







MODEL % 5.3, VERSİYON %3.7

Ancak son 4 ayda kurlardaki artış hızlanınca matrah sistemi yeniden sorgulanmaya başladı. 1 Ocak’tan itibaren Euro’nun yüzde 11 değer kazanması ile matrah limitlerinde yapılan yeniden değerlemenin avantajı ortadan kalktı. Bir başka deyişle 26 Kasım 2016’da devreye giren matraha dayalı ÖTV sistemi sonrasında Euro’daki artış yüzde 40’a yaklaştı. Buna karşı Maliye Bakanlığı sadece 1 Ocak’ta yüzde 14’lük matrah artışı yapınca, aradaki yüzde 25’i bulan kur farkı yüzünden yüzde 45’lik ÖTV dilimine giren araç sayısı oldukça düştü. 1 Ocak’ta toplam pazardaki araçların yüzde 24’ünün yüzde 45’lik ÖTV dilimine girdiği açıklanırken bugün bu oran yüzde 5.3’e geriledi. Model sayısı olarak yüzde 5.3’lik oran, versiyon olarak bakıldığında ise yüzde 3.7’e kadar geriledi.

Sadece 6 otomatik 3 dizel oto kapsamda

OTOMOTİV Distribütörleri Derneği’nin (ODD) son raporuna göre bugün Türkiye’de 377 farklı model otomobil satılırken, bu modellerin ise 1200’e yakın farklı versiyonu (motor, donanım vs..) bulunuyor. Şu anda yüzde 45’lik ÖTV dilimine giren 78 bin 706 TL ve altında fiyatı bulunan model sayısı sadece 20. Bu modellerin versiyonlarıyla birlikte sayısı 42’ye ulaşıyor. Yani toplam pazardaki model sayısının yüzde 5.3’ü, versiyon sayısının da yüzde 3.7’si en düşük ÖTV diliminde yer alıyor. En düşük ÖTV diliminde yer alan otomobillerin sadece 6 tanesi otomatik vites, 3’i ise dizel motora sahip. Yani 42 farklı otomobilin 39’u benzinli, 36’sı ise manuel vitesten oluşuyor. Bir başka değişle Türkiye’de pek satmayan en boş versiyonlar yüzde 45’lik dilime giriyor.

1 TL farkla fiyatı 2715 TL artıyor

MATRAH fiyatın 40 bin TL’den 46 bin TL’ye yükselmesiyle birlikte yüzde 45’lik en düşük ÖTV dilimine otomobillerin anahtar teslim fiyatları 78 bin 706 TL’ye yükselmişti. Eğer otomobilin vergisiz fiyatı 46 bin 1 TL ise o zaman yüzde 50’lik ÖTV dilimine giriyor ve anahtar teslim fiyatı 81 bin 421 TL’ye yükseliyor. Bu da 1 TL’lik vergisiz fiyat farkının anahtar teslimde 2 bin 715 TL’lik artış olarak yansımasına yol açıyor.