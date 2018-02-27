Otomobili ofis ve eve dönüştürüyor

Araçta bilgisayardan playstation’a kahve makinesinden uydu antenli TV ve DVD’ye kadar birçok donatı bulunuyor. Dizaynlar, istediğinizde yatak olabilen koltuklara kadar yapılabiliyor. Uzun yolda sanki ofisinizde gibi gündemden kopmadan seyahat edebiliyorsunuz. Şoförünüzle aranızda 4 metre mesafe var. Misafirlerinizle ne kadar özel konuşursanız konuşun kimse duymaz. Bu lüksü dünyada özel üretilmiş limuzinlerin haricinde sadece bizim ürettiğimiz araçlarda bulabilirsiniz” dedi.

150 FARKLI ÇALIŞMA

Salih Malkoç, şöyle konuştu: “İlk ürettiğimiz araçlarda karşımızda bu işe benzer başka hiçbir iş olmadığı için bizim o zamanki hayal gücümüze göre tasarladığımız araçlar şu anki sektörün iskeletin oluşturdu. Günümüzde Türkiye’de irili ufaklı binlerce oto dizayn işi yapan firma var, on binlerce kişi bu sektörden faydalanıyor. Bu sektörün öncüsü ve ilki olmak bizi heyecanlandırıyor. Müşterilerin istekleri doğrultusunda 150’ye yakın farklı uygulama yapabiliyoruz. Volkswagen Caravelle minibüsü, limuzin yaptık. Bu aracımız Almanya Volkswagen Ar-ge bölümünden çağırıldı, tebrik ve teşekkürlerini sundular. Aynı zamanda araçların satışlarında önemli bir rol oynadığımızı düşündüklerini belirtiler ve teşekkür plaketi verdiler. 2000’li yıllarda sponsorluk yaptığımız Kurtlar Vadisi dizisine yapılan akvaryum çalışmalı Mercedes Viano markalı araç ise en az limuzin kadar Türkiye’de çok ilgi gördü.”

ÖZEL DETAYLAR

Kişisel zevklere göre üretim yaptıklarını dile getiren Salih Malkoç, şöyle devam etti: “Her insan farklıdır, araçlar neden olmasın? Herkesin kişisel zevkleri birbirinden farklıyken tekdüze sunulan araçları farklı kılmak ve kişiye özel bir hale getirmek bize göre gereklilik. Ertex Otomotiv’e gelen misafirlerimiz, seyahatlerini mükemmel kılacak detayları kendisine göre hazırlanmasını istemekte, uzman ekibimiz ise hayalleri gerçekleştirmekte. Ertex Otomotiv’de tüm detaylar misafirlerimizin zevkine ve isteğine göre hazırlanmakta. Araç sahiplerinin talep etmesi durumunda kişiye özel tasarımsal öneriler de yine firmamız tarafından üç boyutlu olarak hazırlanarak sunulmakta.”

ÜNLÜLER VE İŞ DÜNYASI

BUGÜNE kadar Türkiye’de ve dünyada birçok araçları kullanıldığını belirten Salih Malkoç, “Üst düzey yöneticilerden belediye başkanlarına, valilerden işadamlarına kadar herkese hizmet veriyoruz. Konsoloslara araç tasarlıyoruz. Sanat dünyasında ise İbrahim Tatlıses, Sezen Aksu, Kerem Cem, Cem Yılmaz, Şafak Sezer gibi birçok ünlü isme hizmet veriyoruz. Bunların yanında Katar Emiri Şeyh Hamad Bin Halife es-Sani’ye istekleri doğrultusunda araç tasarladık” dedi.