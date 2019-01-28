Otomobilde yeni trend; hibrit

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriOtomobilde yeni trend; hibrit
GeriEkonomi Otomobilde yeni trend; hibrit
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
DHA
28.01.2019 - 14:11, Son Güncelleme:

Otomobilde yeni trend; hibrit

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Otomobilde yeni trend; hibrit

Dünyada dizel araçlara eğilim azalırken, hibritlere artıyor. Araştırmalara göre her 100 kişiden 34’ü hibrit araç istiyor.

Dünyada artık dizel trendleri giderek azalmaya başladı. Toyota Türkiye CEO’su Ali Haydar Bozkurt’un açıklamalarına göre Avrupa’da dizel satışları yüzde 30’lara düştü. Türkiye’de de durum benzer. Ülkemizde 2015’te 61.7 olan dizelin payı, 2016’da 61.5’e, 2017’de ise 60.67’ye geriledi.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre 2018 sonunda dizel otomobil satışları pazardaki düşüşe paralel olarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35 azaldı. Bu dönemde 282 bin 497 adet dizel otomobil satıldı. Avrupa’da dizelin payını çok hızlı bir şekilde elektrikli ve hibrit otomobiller alıyor. Türkiye’de ise elektrikli ve hibrit otomobillere yönelik vergi teşvikleri olsa da talep beklentilerin çok altında seyrediyor. 2018 sonunda Türkiye’de 155 adet elektrikli ve 3 bin 899 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti. Buna rağmen iç pazarda Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak özellikle hibrit (hem benzinli hem elektrikli motor) otomobiller konusunda ciddi yatırımlar yapılıyor.

Hibrit araçlara ilginin arttığı konusu ile ilgili açıklamalarda bulunan Ali Haydar Bozkurt, dünyada artık dizel trendlerinin yol olmaya başladığını belirterek, “Avrupa’da dizel satışları yüzde 30’lara kadar düşmüş durumda. Bütün dünya ile birlikte Türkiye’de de hibrit çok daha fazla merak ediliyor. Son yıllarda yaptığımız araştırma ve analizlerde, hibriti bilen insan sayısında da çok ciddi artış var. 2 yıl önce Türkiye’de ‘Hibrit alırım’ diyenlerin oranı yüzde 2 iken, bugün yüzde 34’e çıktı” dedi.

Hibrit tercihinin çok ciddi oranda arttığını söyleyen Haydar, “Bu dünyada da böyle. Biz de çok avantajlıyız. Çünkü bizim toplumumuz yeni teknolojilere çok hızlı adapte oluyor. Hibrit motorlu versiyonlarımız vergi teşviki kapsamında yer alıyor. Bu bizim elimizi biraz rahatlatıyor. Bunun avantajını kullanacağımızı düşünüyoruz. Çünkü insanlar hibriti öğrendikçe dizel almayı çok anlamlı bulmuyor. Vergi teşviki olduğu için fiyatlar kıyasladığımda hibritler makul seviyeye gelmiş oluyor. O zaman neden hibrit olmasın demeye başlıyorlar. Tabi bir de ilave olarak pazara iddialı 4-5 yeni model gelince bu tercihler artacaktır” diye konuştu.

ÖTV KOLAYLIKLARI EN BÜYÜK ETKENLERDEN

Hibrit araçların tercih edilmesindeki nedenlerden biri de ÖTV’de sağlanan kolaylıklar ile oluşan fiyat avantajları. Hali hazırda uygulanan yüzde 40 civarındaki ÖTV teşvikleri bu araçlara yönelimi daha da artırıyor. Söz konusu teşvikle beraber 250 bin TL değerinde bulunan bir araç, 141 bin TL’ye satın alınabiliyor.

Cumhrubaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’da bugün markanın fabrikasında yeni hibrit aracın hattan çıkış törenine katılacak. Aracın fiyatı ise 14 Şubat’ta açıklanacak.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Bakan Kurum: Her ilimize en az bir millet bahçesi yapma hedefiyle yola çıktık

Bakan Pekcan Davos temaslarını değerlendirdi

Almanya’da saksıda gördü, köyünde yetiştirmeye başladı

Gurbetçi olarak geldi! "Made in Turkey" imzasını dünyaya tanıtıyor