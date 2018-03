Otomobilde satışlar düştü, kampanyalar uzadı

Bu yılın iki ayında 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 0,25 azalarak 82 bin 85 adet olarak gerçekleşen Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarında markalar, ellerinde bulunan 2017 model araç stokunu eritmek için çeşitli kampanyalar düzenliyor.

- Citroen

Citroen, mart ayında 40 bin liraya 20 ay yüzde 0,79 faiz kampanyası hazırladı.

Kampanya, 2017 model yılına ait yeni C3, yeni C3 Aircross, C4 Cactus, C-Elysee, C4 Picasso, Grand C4 Picasso, Berlingo Combi ve Berlingo Panelvan model araçlarda geçerli olacak.

- Dacia

Dacia'nın Sandero, Lodgy ve Dokker modellerinde 24 bin lira kredi, 12 aya kadar sıfır faiz fırsatı yer alıyor.

Markanın mart kampanyasında tüm binek ve hafif ticari modellerinde 30 bin lira kredi, 24 aya kadar yüzde 1,09 sabit faiz oranıyla sağlanıyor. Daha fazla kredi ve vade taleplerinde maksimum 90 bin lira için 48 aya kadar yüzde 1,39 sabit faiz oranı bulunuyor.



- Fiat

Fiat, 2017 model yeni 500L ve 500X araçlarda 40 bin liraya 15 ay yüzde sıfır faizli kredi kampanyası düzenliyor.

2018 model Egea Sedan 25 bin lira peşinat ve ayda 1.380 liradan, Egea Hatchback ise 25 bin lira peşinat ve ayda 1.475 liradan başlayan taksitlerle alınabiliyor.

- Ford



Ford, mart ayında "Her Şey Dahil Finans Paketi" ve "Ford Options" kredisi kullanılması durumunda, 2017 model yılı Ford Focus, Ford Mondeo ve Ford C-MAX otomobillerde tavsiye edilen perakende fiyat üzerinden yüzde 8, 2017 model diğer otomobillerde tavsiye edilen perakende fiyat üzerinden yüzde 6 kampanya desteği sunuyor. Yeni Fiesta 675 lira, Focus 765 lira, C-Max 900 lira, Mondeo 1.265 lira, Kuga 1.270 lira aylık taksitlerle alınabiliyor.



2017 model yılı Ford Focus, Ford Mondeo ve Ford C-MAX otomobillerde "Her Şey Dahil Finans Paketi" ile "Ford Options" kullanılmaması durumunda tavsiye edilen perakende fiyat üzerinden yüzde 4, diğer otomobil modellerinde yüzde 3 takas desteğinden faydalanılabiliyor.



2018 model yılı Ford otomobillerde "Her Şey Dahil Finans Paketi" ve "Ford Options" kredisi kullanılması durumunda tavsiye edilen perakende fiyat üzerinden yüzde 4 kampanya desteği sağlanıyor.



- Hyundai

Hyundai i20 ve i10'da ise 2 bin 500 liraya varan nakit indirimi veya 20 bin lira 15 ay yüzde sıfır faiz imkanı bulunuyor. Marka, IONIQ Hybrid modelinde ise 60 bin liraya 24 ay yüzde 0,99 faizli kredi kullandırıyor.

Accent Blue'da ise 4 bin liraya varan nakit indirimi bulunuyor. Elantra ve Tucson için 50 bin lira, i30 için de 60 bin lira kredi 24 ay yüzde 0,99 faizle sunuluyor.



- Mercedes-Benz

Mart ayında 2017 model Mercedes-Benz C-Serisi Sedan, Estate, Coupe, Cabriolet ve SLC model otomobiller için Mercedes-Benz Kasko tercih edilmesi durumunda 170 bin liraya kadar kredi için 36 ay kadar vade ve yüzde 0,59 faiz oranından yararlanılabiliyor.



2017 model Mercedes-Benz E-Serisi Sedan otomobil alımlarında Mercedes-Benz Kasko tercih edilmesi durumunda kişisel ve kurumsal müşterilere kişiye özel ödeme planı ile 200 bin lira kredi tutarı yüzde 0,59 faiz oranı ve 36 aya kadar vade imkanları sunuluyor.



2017 model Mercedes-Benz A-Serisi, B-Serisi, CLA ve GLA modelleri için Mercedes-Benz Kasko tercih edilmesi durumunda 130 bin liraya kadar kredi için 36 aya kadar vade ile yüzde 0,99 faiz oranı fırsatı sunuluyor.



- Nissan



Nissan, mart ayında, Qashqai, X-Trail ve Navara modellerinde 60 bin liraya 12 ay yüzde 0,89 faizli kredi imkanı sağlıyor.

Micra ve Juke modellerinde ise 20 bin liraya 12 ay yüzde sıfır faiz fırsatı bulunuyor. Üstelik sınırlı sayıda 2017 model araç için fiyat avantajları Nissan yetkili satıcılarında müşterileri bekliyor.

Finansman kampanyasına ek olarak 2017 model yılı araçlarda Micra'da 3 bin 150 liraya ve Juke'ta 6 bin 800 liraya varan özel kampanya indirimi, Qashqai'de ise 4 bin lira takas indirimi sunuluyor.



- Peugeot

Peugeot 208 ve yeni 308 modellerinde 30 bin lira, 3008 ve 5008 modellerinde 40 bin lira kredi için 15 ay yüzde sıfır faiz uyguluyor.

2008 ve 301 modellerinde ise sıfır faizli kredi 24 bin lira 12 ay olarak uygulanıyor. Peugeot'da mart ayında ayrıca takas desteği de bulunuyor.

- Renault

Renault'da mart ayında tüm binek ve hafif ticari modellerinde 30 bin lira kredi için 24 aya kadar yüzde 1,09 faiz imkanı bulunuyor. Daha fazla kredi ve vade taleplerinde ise maksimum 90 bin lira kredi 48 aya kadar yüzde 1,39 sabit faizle sağlanıyor.

Finansman kampanyasına katılmayan Master ve Trafic müşterilerine ise 2 bin liralık ek indirim sağlanıyor. Ayrıca Clio ve Kangoo modellerinde ise 24 bin lira kredi ve 12 aya kadar sıfır faiz seçeneği sunuluyor.



- Toyota

Toyota, 31 Mart'a kadar sürecek kampanya ile Corolla’nın 1.6 Life MT modeli 75 bin liradan satışa sunuyor. Corolla’da fırsat avantajları 1.33 modeline de 3 bin 500 lira indirimle yansıyor.



2018 model yılı Yaris 1.5 Fun Special MDS modeli 5 bin 600 lira, Yaris 1.5 Fun Special MDS Multimedya Paketli modeli 4 bin lira indirimle satılıyor.



Toyota C-HR Hybrid de hibrit otomobiller için getirilen ÖTV teşviği ile birlikte 50 bin liraya varan fiyat avantajıyla Toyota plazalarda müşterileri bekliyor. Sınırlı sayıdaki 2017 model Hilux 2.4L 4x4 Hi-Cruiser A/T versiyonu da 134 bin 500 liralık fiyatlarla sunuluyor.

Kampanya kapsamında perakende satış faturası mart ayında kesilen tüm 2017 model yılı araçlarda metalik renk fiyat farkı da Toyota Türkiye tarafından karşılanıyor.

- Jeep

Jeep, 2017 model Renegade Limited ve yeni Compass modelinde mart ayı boyunca yüzde 1,29 faizli kredi sağlıyor.



2017 model Renegade dizel otomatik ise 75 bin 567 lira peşinat ve 12 ay sonra yine 75 bin 567 liradan oluşan 2 ödeme ile satın alınabiliyor.



- Alfa Romeo



Alfa Romeo'nun 2017 model Giulietta Super modelleri, "Yarısı Şimdi,

Yarısı Seneye" ödeme fırsatıyla otomobilseverlerin karşısına çıkıyor. Mart ayına

özel yüzde 1,28 faizli kampanya kapsamında 74 bin 200 liralık ilk ödeme Mart 2018’de, geri kalan ödeme Mart 2019’da gerçekleştirilebiliyor.



- Audi



Audi, mart ayı boyunca ZUBİZU üyelerine özel kampanya kapsamında, 2017 model A4 1.4 TFSI için 60 bin lira, A4 2.0 TDI için 70 bin lira krediyi 24 ay vadeli yüzde sıfır faiz imkanıyla sunuyor.

2018 model A4 1.4 TFSI için 100 bin lira, A4 2.0 TDI için de 120 bin lira kredi 36 ay vade ve yüzde 0,99 faizle kullanılabiliyor.



- Honda

Honda'da mart ayında tüm Civic sedan modellerinde 12 ay vadeye kadar yüzde sıfır faizli 30 bin lira kredi imkanı bulunuyor.



- Kia



Mart ayında Kia Rio 999 lira, Cerato ve Ceed 1.099 lira, Sportage ve Niro 1.299 lira taksitlerle satın alınabiliyor. Niro ve Soul modellerinde 2 bin lira, Sportage modelinde ise 4 bin liralık takas desteği sağlanıyor.



- Seat



Seat, 15 Mart'a kadar geçerli kampanyada, Leon'un dizel otomatik versiyonunu 30 bin liraya 24 aya yüzde sıfır faiz oranı ile sunuyor. Benzinli Leon modellerinde ise 40 bin liraya 24 aya yüzde 0,99 faiz oranı bulunuyor.



- Skoda



Skoda mart ayında 2017 model Fabia, Rapid, Octavia, Superb, Kodiaq modellerinde 20 bin lira için 12 ay yüzde sıfır faizli kampanya düzenliyor. Ayrıca ZUBİZU uygulaması veya www.zubizu.com.tr üzerinden üye olan tüm kullanıcılara özel yüzde 5'e varan indirim sağlanıyor.