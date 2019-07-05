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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
05.07.2019 - 11:42, Son Güncelleme:

Otomobilde Renault, ticaride Ford tercih edildi

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Otomobilde Renault, ticaride Ford tercih edildi

Yılın ilk yarısında Türkiye'de en fazla otomobil satışı gerçekleştiren marka 27 bin 227 adetle Renault, en fazla hafif ticari araç satan marka da 14 bin 84 adetle Ford oldu.

Türkiye'de bu yılın ocak-haziran döneminde en fazla satılan otomobil markası Renault olurken, en çok satılan hafif ticari araç markası da Ford oldu.

AA muhabirinin Otomotiv Distribütörleri Derneğinden (ODD) edindiği verilere göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı bu yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44,7 azalarak 195 bin 144 oldu. 2018 yılının 6 ayında toplam pazarda 353 bin 348 adet satış yapılmıştı. 

Yalnızca haziran ayına bakıldığında ise otomobil ve hafif ticari araç pazarı 42 bin 688 adet seviyesinde gerçekleşti. 51 bin 37 adet olan 2018 yılının haziran ayına kıyasla toplam pazarda satışlar yüzde 16,36 azaldı. 

Otomotiv satışlarında ÖTV ve KDV indirimine karşın azalış dikkati çekerken, Fiat, toplam pazarda yılın ilk yarısını önde kapattı. 
Otomobil satışları ise 2019’un 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43,31 azalarak 156 bin 378’e geriledi. Geçen yıl aynı dönemde 275 bin 870 otomobil satılmıştı. 

Hafif ticari araç pazarı da bu yılın ocak-haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 49,97 daralarak 38 bin 766 olarak gerçekleşti. 2018 yılının aynı döneminde 77 bin 478 hafif ticari araç satışı olmuştu. 

OTOMOBİL SEKTÖRÜ

Ocak-haziran döneminde en fazla otomobil satışı gerçekleştiren marka 27 bin 227 adetle Renault oldu. Bunu 24 bin 130 adetle Fiat ve 15 bin 46 adetle de Volkswagen izledi. 

Toyota ise 10 bin 654 adetle dördüncü sırada yer alırken, Hyundai 10 bin 654 araç satışıyla beşinci sırada konumlandı. 

Söz konusu dönemde bazı markaların Türkiye'de hiç araç satamadığı görüldü. Lüks araç üreticilerinden İnfiniti bu dönemde araç satamazken, Lamborghini, Bentley ve Aston Martin gibi markalar 10 adetin altında satış yaptı. 

HAFİF TİCARİ

Hafif ticari araç segmentine bakıldığında ise 14 bin 84 adetle Ford listenin ilk sırasında yer aldı. Bunu 6 bin 973 adetle ocak-haziran dönemindeki yükselişiyle dikkati çeken Fiat izledi. 

Ardından 4 bin 20 adetle Türkiye'de üretim tesisi kurması gündemde olan Volkswagen sıralandı. 
Bu dönemde Fransız Peugeot, 2 bin 443 adet araç satışıyla en çok hafif ticari araç satan markalar listesinde dördünce sırada yer aldı. Bunu 2 bin 255
adetle Mercedes-Benz izledi. 

90 ELEKTRİKLİ, 4 BİN 811 HİBRİT OTOMOBİL SATILDI

Öte yandan yalnızca bu yılın haziran ayı değerlendirildiğinde 90 adet elektrikli ve 4 bin 811 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti. 
Bu yılın haziran ayı sonunda otomobil pazarında ortalama emisyon değerlerine göre en yüksek paya yüzde 36,77 oranıyla 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 57 bin 500 adetle sahip oldu. 

Söz konusu dönemde dizel otomobil satışlarının payı yüzde 56,07’ye gerilerken, otomatik şanzımanlı otomobillerin payı yüzde 66,28’e yükseldi. 

Haziran ayı sonunda otomobil pazarının yüzde 87,35’ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu. Segmentlere göre değerlendirildiğinde en yüksek satışa 99 bin 59 adet ve yüzde 63,3 payla C segmenti ulaştı. Kasa tiplerine göre ise en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 50,7 pay ve 79 bin 341 adetle yine sedan otomobiller oldu. 

Haziran sonu itibarıyla hafif ticari araç pazarında gövde tipine göre en yüksek satışa 27 bin 584 adet ve yüzde 71,16 payla "van" ulaşırken, bunu 4 bin 963 adet ve 12,80 payla "kamyonet", 3 bin 115 adet ve yüzde 8,04 payla "pick-up" ve 3 bin 104 adet, 8,01 payla da "minibüs" takip etti. 

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