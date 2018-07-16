Otomobilde de şampiyon!

RUSYA’nın ev sahibi olduğu 2018 Dünya Kupası’nın final maçında Hırvatistan’ı 4-2 mağlup ederek Dünya Şampiyonu olan Fransa, otomotiv markalarıyla da yılın ilk yarısını rekorla kapattı. Bünyesinde Renault, Dacia, Samsung Motors ve Lada’yı barından Fransız Renault Grubu, yılın ilk yarısında tüm dünyada yüzde 9.8 artışla, 2.1 milyon araç, bünyesinde Peugeot, Citroen, DS ve Opel/Vauxhall markalarını barından Fransız PSA Grubu ise aynı dönemde yüzde 38.1 artışla 2.2 milyon araç satarak yeni rekorlara imza attı. Renault Grubu’nun küresel satışlarda pazar payı yüzde 4.3’e, Avrupa’da ise yüzde 11 yükselirken, PSA Grubu’nun pazar payı dünyada yüzde 5’e yaklaştı, Avrupa’da ise yüzde 17.2 oldu. Böylece dünyada satılan her 100 otomobilden 10’unda, Avrupa’da ise 28’inde Fransızların imzası var.

RENAULT’NUN PERFORMANSI

- Renault ve Dacia markaları ilk yarıda satış rekoruna imza attı. Grup, 1 milyon 378 bin 583 adet Renault, 378 bin 95 adet Dacia olmak üzere 2 milyon 67 bin 695 adet araç satışı gerçekleştirdi.

- Renault Samsung Motors satışları yüzde 26.9 azalırken LADA satışları yüzde 24 artış gösterdi.

- 1 Ocak’tan itibaren Renault bünyesine giren Jinbei ve Huasong markalarının 85 bin adetlik satışı da gruba dahil edildi.

- Yüzde 2.8 büyüme gösteren Avrupa pazarında, yılın ilk yarısındaki 1 milyon 70 bin 718 adet araç satışı ile Renault Grubu’nun satışları yüzde 4.4 artış gösterdi.

- Renault markası tek başına satışlarını yüzde 1.1 artırarak yüzde 8.1 pazar payına ulaştı. Clio Avrupa’da en çok satan ikinci model olurken Captur kendi sınıfının lider crossover modeli ve Scenic kendi segmentinde en çok satan model olarak yer aldı.

- Renault yüzde 21,9’luk pazar payı ile elektrikli araçlar segmentinde liderliğini korurken satış adedini yüzde 11.6 artırdı. ZOE satışları yüzde 1.1 artarken, Kangoo Z.E. satışları yüzde 125 artış gösterdi. Kangoo Z.E. modeli lider olduğu elektrikli LCV pazarında yüzde 38.9 paya sahip.

- Dacia markası Avrupa’da 281 bin 225 araç satışı ile (yüzde 14,6 artış) yarı yıl satış rekorunu kırdı ve yüzde 2.9 gibi rekor bir pazar payını (0,3 puan artış) ele geçirmiş oldu. Bu artış, temel olarak 2. nesil Sandero ve ilk altı ayda 63 bin 900 satış rakamına ulaşan Yeni Duster sayesinde gerçekleşti.

- Avrupa dışında, grup satışları yüzde 16.4 artış gösterdi. Kuzey ve Güney Amerika’da yüzde 8.1, Asya-Pasifik’te yüzde 69.5 ve Avrasya’da yüzde 15.1 arttı. Afrika, Orta Doğu ve Hindistan’da ise satışlar yüzde 4.5 düşüş gösterdi.

Türkiye’de, 2018 yılının ilk yarısında 11,9 daralan pazarda Renault, pazar payını 1 puan arttırarak pazar liderliğini sürdürüyor. Megane Sedan 18 bin 406 adet satış rakamı ile Türkiye’nin en çok satılan otomobili iken Clio, 2018 yılı ilk 6 ayında 14 bin 856 adet satış gerçekleştirerek ülkenin model sıralamasında 3. sırada yer aldı.

PSA’NIN PERFORMANSI

- Peugeot, Citroen, DS Automobiles, Opel ve Vauxhall gibi grup bünyesindeki beş marka tarafından satışa sunulan 13 yeni model PSA Grubu’nun SUV pazarına yönelik hamlesini yansıtırken aynı zamanda grubun 2018 yılının ilk yarısındaki satışlarına ivme kazandırdı. 609 bin 300 adedin üzerinde SUV satışı, grubun toplam satışlarının yaklaşık yüzde 28’ini oluşturdu. PSA Grubu, SUV satışlarındaki performansıyla Mayıs ayı sonunda yüzde 16.9 pay ile Avrupa pazarında segmentinde 2’nci ve B-SUV segmentinde 1’inci oldu.

- Peugeot, Avrupa SUV pazarının lider markası olup, 2018’in ilk yarısında yüzde 26 oranında bir artışla dünya çapında 339 bin 200’den fazla SUV satışı gerçekleştirdi. SUV pazarındaki ivmesini sürdüren Peugeot, yüzde 37 artışla 144 bin adet Peugeot 3008 SUV ve 58,900 adet yeni Peugeot 5008 SUV satışı gerçekleştirdi.

- Grubun SUV hamlesinin diğer parçasını oluşturan Citroën markasının SUV hamlesi çerçevesinde geçtiğimiz sonbahar itibariyle Avrupa pazarında satışa sunulan C3 Aircross Çin’de satışa sunulan C5 Aircross modelleri 2018 yılının ilk yarısında yaklaşık 80 bin adetlik satış performansına imza atarken, bu modeller lanse edildikleri günden bu yana toplam 135 bin satış adedine ulaşmış durumda.

- Grup bünyesindeki diğer markalar gibi Opel ve Vauxhall markaları da Crossland X, Mokka X, ve Grandland X modellerinden oluşan X ailesi ile ciddi bir SUV hamlesi yapıyor. Her iki marka 2018 yılının ilk yarısında toplamda 167 bin 200 adet SUV satışı gerçekleştirdi.

- PSA Grubu 289 bin 500 adet ile hafif ticari araç (LCV) yüzde 32.8 büyüyerek pazarında yeni bir rekora imza attı.Avrupa pazarında her dört satıştan birine imza atan PSA Grubu mayıs ayı sonu itibariyle yüzde 35,2 pay ile B-LCV ve yüzde 26,2 pay ile orta boy van segmentinin lideri konumunda bulunuyor. Grubun hafif ticari araç (LCV) hamlesi Avrupa dışında da devam ediyor. Avrasya pazarında yılın ilk yarısında yerel olarak üretilmeye başlanan Peugeot Expert ve Citroën Jumpy de dahil olmak üzere satışlar yüzde 9 artarken Latin Amerika pazarında güncellenen ürün ve hizmetlerinde katkısıyla yüzde 27.8’lik büyüme gerçekleşti.

‘CARLOS’LARIN SAVAŞI

OTOMOTİV dünyasında bugüne kadar görülen en büyük rekabet iki Fransız devinin başındaki Carlos Ghosn ile Carlos Tavares arasında yaşanıyor. Uzun yıllar birlikte çalışan bu iki adaşın yolları üç yıl önce tatsız bir şekilde ayrıldı. Renault Grubu Başkanı Carlos Ghosn, grubun iki numaralı ismi Carlos Tavares’i işten çıkarınca, “Carlos”ların savaşı başladı. 2014’te PSA Grubu’nun başına geçen Carlos Tavares, tüm mesaisini Carlo Ghosn’u alt etmek için harcıyor.

MELEZ CLİO BURSA’DA DOĞACAK

250 milyon Euro’luk yatırımla 5. neslinin üretim hazırlıklarını neredeyse tamamlayan Oyak Renault’nun, seri üretime sonbaharda başlaması bekleniyor. Paris Otomobil Fuarı’nda tanıtılacağı belirtilen yeni Clio ile birlikte Oyak Renault, -ilk kez “hibrit” (melez) araç da üretmiş olacak. Diğer taraftan şu an Fransa’daki Flins fabrikasında da üretilen Clio’nun yeni neslinin büyük bölümünün Bursa’da üretileceği kesinleşti. Çünkü Renault, Flins fabrikasında elektrikli modeli Zoe’nin üretimini iki katına çıkaracağını açıkladı.

FRANSIZLARA ALMAN DESTEĞİ

PSA Grubu’nun Avrupa satışları yüzde 5 artışla 1 milyon 675 bin 700 adet olarak gerçekleşirken bunun 550 bin 900 adedi geçtiğimiz yıl satın aldıkları Alman Opel ve Vauxhall markalarına ait. Opel/Vauxhall markalarının Almanya’da yüzde 10.4, İngiltere’de ise yüzde 14.8’lik pazar payı grubun başarı performansını artırdı. Opel/Vauxhall CEO’su Michael Lohscheller, hiç olmadıkları kadar popüler bir ürün grubuna sahip olduklarını belirterek, “Özellikle X ailesi otomobillerimiz tüketici tarafından çok seviliyor ve sınıfının en rekabetçi aracı olarak öne çıkıyor. Yeni Combo ve binek versiyonu Combo Life geniş iç mekanı kadar teknolojileriyle de B-Van segmentine tamamen yeni bir soluk getiriyor” dedi.