Otomobilde bir dönem bitiyor mu? Onlar da yasaklıyor
Hürriyet Oto
01.03.2018 - 13:00 | Son Güncelleme:
AMERİKA’da meydana gelen skandalın ardından dizel motorlara bakış tamamen değişti. Markaların bir çoğu artık dizel motor geliştirmekten vazgeçtiğini açıklarken, ülkeler ve şehirler de dizel araçlara yönelik yasaklarını art arda açıklamaya başladı.
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