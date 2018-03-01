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Otomobilde bir dönem bitiyor mu? Onlar da yasaklıyor

Hürriyet Oto
01.03.2018 - 13:00 | Son Güncelleme:

AMERİKA’da meydana gelen skandalın ardından dizel motorlara bakış tamamen değişti. Markaların bir çoğu artık dizel motor geliştirmekten vazgeçtiğini açıklarken, ülkeler ve şehirler de dizel araçlara yönelik yasaklarını art arda açıklamaya başladı.

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Etiketler: dizel motor , Otomobil , Amerika , ROMA
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