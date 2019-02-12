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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
12.02.2019 - 13:20, Son Güncelleme:

Otomobilde beyazdan vazgeçemiyoruz

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Otomobilde beyazdan vazgeçemiyoruz

Türkiye'de son 5 yılda trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yarıdan fazlasını beyaz renkliler oluşturdu.

Türk halkının otomobildeki ağırlıklı renk tercihini "beyaz" araçlar oluşturuyor. Türkiye'de son 5 yılda trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yarıdan fazlası "beyaz" renkli oldu.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlediği bilgiye göre, 2014'te trafiğe kayıtlı araç sayısı 18 milyon 828 bin 721 iken, geçen yıl bu rakam yüzde 21,44 artışla 22 milyon 865 bin 921'e yükseldi. 

Söz konusu dönemde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin sayısı hız kesti. 2014'te 585 bin 814 otomobilin trafiğe kaydı gerçekleşirken, geçen yıl bu sayı yüzde 10,17 azalarak 526 bin 235'e geriledi. 

Trafiğe son 5 yılda trafiğe kaydedilen otomobillerde "beyaz" renkliler sürekli ilk sırada yer aldı. 2014'te trafiğe kaydedilen otomobillerin yüzde 62,5'ini (366 bin 414) beyaz renkliler oluştururken, geçen yıl bu oran yüzde 55,6 olarak gerçekleşti. 

Geçen yıl trafiğe kaydedilen otomobiller içinde beyaz renk 292 bin 756 ile yine başta geldi. Bunu 114 bin 3 ile gri, 38 bin 402 ile siyah, 29 bin 503 ile kırmızı, 26 bin 381 ile mavi, 11 bin 617 ile sarı, 7 bin 316 ile kahverengi, 3 bin 490 ile turuncu, bin 187 ile yeşil ve bin 577 ile diğer renkler takip etti. 

RENAULT ZİRVEYİ BIRAKMADI 

Marka tercihinde ise son 5 yılda ilk sırada Renault yer aldı. 2014'te trafiğe kaydedilen otomobillerin 85 bin 581'i Renault iken, bunu 84 bin 58 ile Volkswagen, 41 bin 569 ile Hyundai, 41 bin 345 ile Ford, 40 bin 892 ile Opel, 38 bin 296 ile Fiat, 33 bin 420 ile Toyota, 25 bin 397 ile Dacia, 22 bin 138 ile BMW, 16 bin 828 ile Mercedes-Benz, 6 bin 126 ile Nissan, 4 bin 525 ile Peugeot, 2 bin 457 ile Citroen, 2 bin 123 ile Audi izledi. 

2015, 2016 ve 2017 yıllarının yanı sıra geçen yıl da Renault ilk tercih oldu. 2018 yılında trafiğe kaydedilen otomobillerden 83 bin 540'ı bu markayı taşıyanlardan oluştu. Renault'tan sonra sıralamada 56 bin 107 ile Volkswagen, 40 bin 560 ile Fiat, 35 bin 595 ile Hyundai, 29 bin 785 ile Toyota, 27 bin 684 ile Dacia, 26 bin 913 ile Peugeot, 23 bin 765 ile Ford, 22 bin 408 ile Honda, 17 bin 435 ile Opel, 15 bin 818 ile Nissan, 9 bin 454 ile Skoda ve 4 bin 137 ile Mercedes-Benz yer aldı. 

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