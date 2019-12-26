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Otomobil
26.12.2019 - 15:38, Son Güncelleme:

Yerli otomobilde kilometre detayı

Burak Taşçı
Burak Taşçı
btasci@hurriyet.com.tr
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Burak Taşçı
Burak Taşçı
btasci@hurriyet.com.tr
Yerli otomobilde kilometre detayı

Türkiye'nin Otomobili'nin görsellerinin tanıtımı devam ediyor. Bugün ise otomobilin iç mekanı gösterilirken kilometre detayı da gözlerden kaçmadı.

Yerli otomobili tüm Türkiye merakla beklerken Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu arabanın iç ve dışına ilişkin görselleri Twitter hesabından paylaşmaya başladı.

Bugün elektrik ve motor kısmı gösterilirken dış görünümüne ilişkin de silüet bilgisi verildi. İç görüntüsü ise saat 14:53'te sürpriz bir şekilde açıklandı.

Kaliteli, ferah ve teknolojik iç mekana sahip olan yerli otomobilde bir detay gözden kaçmadı.

Yerli otomobilin hayalet ekranında kilometre bilgisi olarak yaptığı toplam yol 120 kilometre olarak görüntülendi.

İŞTE O DETAY:

Yerli otomobilde kilometre detayı

Son dakika... Yerli otomobilin ilk kez içi gösterildi
Son dakika... Yerli otomobilin ilk kez içi gösterildi
Son dakika... Nefesler tutuldu Yerli otomobilden bir video geldi
Son dakika... Nefesler tutuldu! Yerli otomobilden bir video geldi




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Burak Taşçı
Burak Taşçı
btasci@hurriyet.com.tr
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