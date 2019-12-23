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Otomobil
AA
23.12.2019 - 15:56, Son Güncelleme:

Türkiye'de elektrikli araç sayısı 2030 yılında 2,5 milyona ulaşacak

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Türkiye'de elektrikli araç sayısı 2030 yılında 2,5 milyona ulaşacak

Türkiye'de elektrikli araç sayısının 2030'da 2,5 milyona ve şarj istasyonu sayısının da 1 milyona ulaşacağı öngörülüyor.

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi tarafından düzenlenen basın toplantısıyla, "Türkiye Ulaştırma Sektörünün Dönüşümü: Elektrikli Araçların Türkiye Dağıtım Şebekesine Etkileri Raporu"na ilişkin detaylar paylaşıldı.

Rapora göre, Türkiye'de şu anda her 1000 kişiden 154'ünün aracı bulunuyor. 2030'a kadar Türkiye'nin nüfusunun 90 milyonun üzerine çıkacağı ve her 1000 kişiden 300'ünün araç sahibi olacağı hesaplanıyor.

Dünyada ise 2030'a kadar elektrikli araç sayısının 250 milyona kadar yükselebileceği tahmin ediliyor.

Türkiye'de şu an yaklaşık 1500 elektrikli araç ve 1000'in üzerinde şarj istasyonu bulunuyor. 2030'a kadar ülkede elektrikli araç sayısının 2,5 milyona, şarj istasyonu sayısının ise 1 milyona ulaşacağı öngörülüyor.

Türkiye'nin elektrik talebinin yüzde 5 büyüyeceğinin beklendiği bu dönemde, öngörülen yatırımların gerçekleştirilmesi durumunda elektrik dağıtım şebekesinin sorunsuz bir şekilde elektrikli araçları kaldırabilecek kapasiteye ulaşacağı tahmin ediliyor.

"TÜRKİYE'DE ELEKTRİKLİ ARAÇ SEKTÖRÜ KÜRESEL TRENDLERLE UYUMLU"

Rapora ilişkin değerlendirmelerde bulunan SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi Yönlendirme Komitesi Başkanı Selahattin Hakman, mevcut ve öngörülen rakamlara göre Türkiye'deki elektrikli araç sektörünün küresel trendlerle uyumlu olduğunu söyledi.

Türkiye'de yakın zamanda yerli elektrikli araç üretimine de başlanacağını anımsatan Hakman, "Nüfustaki artış ve elektrikli araçların getirdiği fırsatlarla birlikte kullanıcı sayısının artacağını öngörüyoruz. Elektrikli araç kullanımıyla karbondioksit emisyonu da azalacak." dedi.

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi Direktörü Değer Saygın da elektrikli araç piyasasının öncelikli olarak İstanbul-Ankara otoyolu bölgesinde büyüyeceğini ifade etti.

Saygın, Türkiye'de şarj istasyonu kullanımının genellikle halka açık alanlarda yaygınlaşacağını ve bu yönüyle piyasanı Çin'e benzeyeceğini kaydetti.

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