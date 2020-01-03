MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi Haberleri Otomobil HaberleriTOGG’dan markalaşma adına paylaşım
GeriOtomobil TOGG’dan markalaşma adına paylaşım
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Otomobil
İHA
Haber Giriş: 03.01.2020 - 15:42,Son Güncelleme:/

TOGG’dan markalaşma adına paylaşım

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), sosyal medya üzerinden markalaşma süreci ile ilgili bir video yayınladı.

Cumhurbaşkanın katılımı ile tanıtılan Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), sosyal medya üzerinden markalaşma süreci ile ilgili video paylaştı. Paylaşılan videoda; pazar araştırması ve hedef kitlenin belirlenmesi, bilinçaltı beklenti araştırması, marka özünü tanımlama, marka adını belirleme ve test etme, gibi birçok nitelendirmeye bakılarak çalışma yapılacağını duyurdu.

İŞTE TOGG'UN TWEETİ

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle