TOBB/Matlı: Yerli otomobil teknolojik dönüşümdür

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, "Türkiye'nin Otomobili"ne ilişkin, "Yapılan bir otomobilden fazlasıdır, teknolojik dönüşümdür, dijital ekonomiye geçiştir. Tek başına 20 bin ilave istihdamdır. 7,5 milyar dolar daha az cari açıktır. Gayrisafi milli hasılaya 50 milyar dolar katkıdır." dedi.



Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı da olan Matlı, borsa hizmet binasında düzenlenen basın toplantısında, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) "Türkiye'nin Otomobili" tanıtımının, 27 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gerçekleştirildiğini hatırlattı.



Tanıtım töreninde Erdoğan tarafından, Türkiye'nin Otomobili'nin Bursa'nın Gemlik ilçesinde üretileceğinin açıklandığını belirten Matlı, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait olan yaklaşık 4 milyon metrekarelik alanın yaklaşık 1 milyon metrekaresinin otomobil fabrikasına tahsis edileceğini aktardı.



Türkiye'nin Otomobili'nin Bursa'ya ve Türkiye'ye hayırlı olmasını dileyen Matlı, şöyle devam etti:



"Gemlik'e kurulacak fabrikayla 4 bin 300'ü doğrudan, yan sanayisiyle 20 bin ilave istihdam sağlanacak. Allah'ın izni, milletimizin inancı, Cumhurbaşkanı'mızın da liderliği ve destekleriyle biz bu işi başaracağız. 2021'de fabrikamızı tamamlayıp açılışını yapacağız, 2022'de de inşallah ilk aracımız banttan çıkmış olacak. TOGG 22 milyar lira yatırım yapıyor. İki sene içinde de 3,5 milyar lira sermayeye ulaşacağı açıklandı. Bu kadar büyüklükte ödenmiş, öz sermayesi olan bir otomotiv şirketi yok. Ezberleri bozmak kolay değil ama ülke olarak ezberleri bozacağız.



Türkiye'nin Otomobili sadece yerli marka araç üretmek anlamına gelmiyor. Yapılan, bir otomobilden fazlasıdır, teknolojik dönüşümdür, dijital ekonomiye geçiştir. Tek başına 20 bin ilave istihdamdır. 7,5 milyar dolar daha az cari açıktır. Gayrisafi milli hasılaya 50 milyar dolar katkıdır. Türkiye bu işe ilk defa bu kadar profesyonel yaklaşıyor. Sessizce bu is?i yürütüp böylesine devasa büyüklükte bir gösterimle bir anda tüm ülke gündemine oturması gerçekten takdire şayan."



"ALLAH, TÜRKİYE'NİN OTOMOBİLİ'NİN TEKERİNE TAŞ DEĞDİRMESİN"



Matlı, ilk ürün olarak, dünyada en hızlı büyüyen ve Türkiye'de ise yüzde 95'i ithal edilen SUV segmentinin seçilmesinin, TOGG'un çok doğru is?ler pes?inde oldug?unu gösterdiğini anlattı.



Türkiye'nin Otomobili'nin önünde uzun bir yol olduğunu dile getiren Matlı, Türk girişimcisi olarak daha büyük hedefler peşinde olduklarına değindi.



Artık icat çıkaran, teknoloji ihraç eden, eski köye yeni adet getiren bir Türkiye'nin olduğuna dikkati çeken Matlı, şunları kaydetti:



"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize hedef gösterdiği, muasır medeniyetler seviyesini yakalayan bir Türkiye var. Cumhurbaşkanı'mız törendeki konuşmasında, 'Devrim otomobilinin önünü kesmeyi başardılar ama şimdi yapacağımız devrin otomobilinin önünü kesemeyecekler' dedi. Türkiye'nin Otomobili doğuştan elektrikli, bağlantılı, otonom, akıllı ve güvenli olacak. Yani devrin otomobili olacak. TOGG halkta çok ciddi bir karşılık buldu. Şimdiden otomobile talip olan, sipariş vermek isteyen binlerce insan ve kurum var. TOGG'un, halkın da desteğiyle çok başarılı olacağına inanıyorum. Allah, Türkiye'nin Otomobili'nin tekerine taş değdirmesin."



GEMLİK TÜM ALTYAPISIYLA BURSA'NIN DÜNYAYA AÇILAN KAPISIDIR"



"Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Paşa Ağdemir de 1961 yılında başlayan yerli otomobil hayalinin bugün gerçeğe dönüştüğünü ifade etti.

Türkiye'nin Otomobili'ne vizyonu ve fikirleriyle başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere herkese teşekkür eden Ağdemir, "Oda olarak, fabrikanın Gemlik'te kurulması için uğraş verdik. Türkiye'nin Otomobili'nin Gemlik’te olmasının sebebi, Gemlik mevcut limanları, sanayi tesisleri, serbest bölgesi, gümrük hizmetleri ve tüm altyapısıyla Bursa'nın dünyaya açılan kapısıdır." değerlendirmesinde bulundu.



Ağdemir, Bursa'nın Türkiye otomobil üretiminin yüzde 60'ını gerçekleştirdiğini, bu konuda ihtisas yapmış bir ilin ilçesi olduklarını belirtti.



Gemlik'in, 13 milyar dolarlık ihracat işlem hacmiyle gümrükler sıralamasında Türkiye ikincisi olduğunu kaydeden Ağdemir, şöyle konuştu:



"Açılan Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu ile sanayi serbest bölge ve liman tesislerimizin doğrudan bağlantıları bulunmaktadır. Limanların demir yolu ile bağlanmasının projeleri tamamlanmış ve yakın bir gelecekte hizmete açılacaktır. Gemlik, Türkiye'nin dış ticaretinde deniz yoluyla gerçekleştirdiği ve uluslararası deniz yollarına yakınlığı bulunan lojistik merkezin başında gelmektedir. Üretimin yapılacağı 4 bin dönümlük askeri haranın bulunduğu arazi, tesisin kurulması için son derece elverişli, denize geniş cephesi olan stratejik öneme sahiptir. Limanlara sadece birkaç dakika uzaklıktadır. Kurulacak fabrikayla sıfıra yakın maliyetle gemiye yükleme ve sevkiyat, üretilecek araçların dış pazarlara ulaşması son derece kolay gerçekleşecektir. Üretim sonrası maliyetler düşecektir, nakliye süreci risk masrafları en aza indirilecektir."