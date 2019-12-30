Tesla, Çin'de üretilen ilk Model 3 otomobilleri teslim etti

Şirket twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Tesla, Çin'deki Gigafactory 3'te üretilen ilk Model 3 otomobilleri bugün teslim ediyor. Model 3'ler için sıraya girenlerden 15’i Tesla çalışanları" dedi.



Çin merkezli Gigafactory 3, Teslanın ABD dışındaki ilk üretim merkezi. Tesla Model 3 sedan otomobillerin üretiminin Ekim ayında başladığı fabrikada yıllık 250 bin araç üretimi hedefleniyor.