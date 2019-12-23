Son dakika... Yerli otomobille ilgili bir detay daha ortaya çıktı

Yerli otomobil merakla bekleniyor. 27 Aralık'ta yapılacak lansman öncesinde Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu Twitter hesabından araçlara ilişkin detay paylaşmaya başladı.

Her gün TOGG'un Twitter hesabında saat 14:30'da araçlara ilişkin detaylar yayınlanacak.

FARLAR LED OLACAK

Bugün paylaşılan detayda ise farlar ortaya çıktı. Led teknolojisiyle donatılmış olan farlar hem kısa hem de uzun olarak ikiye ayrılmış durumda. Yani sağ ve sol farların içinde toplamda 4 adet led ampul yer alacak.

Led ampul hem düşük enerji tüketimi hem de uzun ömürlü olması sebebiyle tercih edilen ve sağlamlığıyla bilinen ampul olarak biliniyor. Bununla birlikte sürüş güvenliğinin sağlanması amacıyla yolu daha iyi aydınlattığı da biliniyor.

SON TEKNOLOJİ OLACAK

Yerli otomobilin elektrikli ve otonom sürüşe elverişli olması bekleniyor. 2022 yılında ise seri üretime geçilmesi planlanıyor.

İşte TOGG hesabından paylaşılan fotoğraf:





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