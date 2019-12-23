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Otomobil
23.12.2019 - 14:58, Son Güncelleme:

Son dakika... Yerli otomobille ilgili bir detay daha ortaya çıktı

Burak Taşçı
Burak Taşçı
btasci@hurriyet.com.tr
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Burak Taşçı
Burak Taşçı
btasci@hurriyet.com.tr
Son dakika... Yerli otomobille ilgili bir detay daha ortaya çıktı

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu yerli otomobile ilişkin far tasarımını Twitter'dan yayınladı. Merakla beklenen yerli otomobilde en son teknoloji farlar kullanılıyor.

Yerli otomobil merakla bekleniyor. 27 Aralık'ta yapılacak lansman öncesinde Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu Twitter hesabından araçlara ilişkin detay paylaşmaya başladı.

Her gün TOGG'un Twitter hesabında saat 14:30'da araçlara ilişkin detaylar yayınlanacak.

FARLAR LED OLACAK

Bugün paylaşılan detayda ise farlar ortaya çıktı. Led teknolojisiyle donatılmış olan farlar hem kısa hem de uzun olarak ikiye ayrılmış durumda. Yani sağ ve sol farların içinde toplamda 4 adet led ampul yer alacak.

Led ampul hem düşük enerji tüketimi hem de uzun ömürlü olması sebebiyle tercih edilen ve sağlamlığıyla bilinen ampul olarak biliniyor. Bununla birlikte sürüş güvenliğinin sağlanması amacıyla yolu daha iyi aydınlattığı da biliniyor.

SON TEKNOLOJİ OLACAK

Yerli otomobilin elektrikli ve otonom sürüşe elverişli olması bekleniyor. 2022 yılında ise seri üretime geçilmesi planlanıyor.

İşte TOGG hesabından paylaşılan fotoğraf:

Son dakika... Yerli otomobille ilgili bir detay daha ortaya çıktı


BAKAN VARANK YERLİ OTOMOBİLLERLE BİRLİKTE
Son dakika... Yerli otomobille ilgili bir detay daha ortaya çıktı


 

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Burak Taşçı
Burak Taşçı
btasci@hurriyet.com.tr
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