Son dakika... Yerli otomobilin ilk kez içi gösterildi

Yerli otomobile ilişkin detaylar açıklanırken sürpriz gelişme yaşandı. Yerli otomobilin iç görseli de yayınlandı. İstanbul'un Fethi'ne yapılan vurgu ile saat 14:53'te otomobilin iç görseli milyonlarca bekleyenle buluştu. Bir daha ki fotoğraf ise saat 19:23'te yayınlanacak.

Arabanın içinde deri ve siyah ahşap karışımı direksiyon, komple deri ve bej renkli koltuklar, deri kaplama pandizot ve torpido, iç ambiyans aydınlatması, alüminyum detaylı difüzörler, 4 cam otomatiği ve kapı pandizotlarında Selçuklu mimarisi figürler kullanıldı. Dokunmatik ve dijital klimaya sahip yerli otomobilde komple dijital hayalet gösterge de bulunuyor. Bluetooth ile telefonla görüşme imkanı sağlayan dokunmatik ekranda navigasyon hizmeti de bulunacak. Start-stop teknolojisine de sahip olan Türkiye'nin Otomobili'nde anahtarsız giriş de yer alıyor.



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