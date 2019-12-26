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GeriOtomobil Son dakika... Yerli otomobilin ilk kez içi gösterildi
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Otomobil
Hurriyet.com.tr
26.12.2019 - 14:57, Son Güncelleme:

Son dakika... Yerli otomobilin ilk kez içi gösterildi

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Son dakika... Yerli otomobilin ilk kez içi gösterildi

TOGG Twitter'dan yerli otomobilin içini gösteren fotoğrafı paylaştı. Otomobilin içi gösterilirken saat olarak 14:53 seçildi ve İstanbul'un Fethi'ne vurgu yapıldı.

Yerli otomobile ilişkin detaylar açıklanırken sürpriz gelişme yaşandı. Yerli otomobilin görseli de yayınlandı. İstanbul'un Fethi'ne yapılan vurgu ile saat 14:53'te otomobilin iç görseli milyonlarca bekleyenle buluştu. Bir daha ki fotoğraf ise saat 19:23'te yayınlanacak.

Arabanın içinde deri ve siyah ahşap karışımı direksiyon, komple deri ve bej renkli koltuklar, deri kaplama pandizot ve torpido, iç ambiyans aydınlatması, alüminyum detaylı difüzörler, 4 cam otomatiği ve kapı pandizotlarında Selçuklu mimarisi figürler kullanıldı. Dokunmatik ve dijital klimaya sahip yerli otomobilde komple dijital hayalet gösterge de bulunuyor. Bluetooth ile telefonla görüşme imkanı sağlayan dokunmatik ekranda navigasyon hizmeti de bulunacak. Start-stop teknolojisine de sahip olan Türkiye'nin Otomobili'nde anahtarsız giriş de yer alıyor.

TOGG TARAFINDAN ATILAN TWEET ŞÖYLE:



Son dakika... Nefesler tutuldu Yerli otomobilden bir video geldi
Son dakika... Nefesler tutuldu! Yerli otomobilden bir video geldi
Yerli otomobilde kilometre detayı
Yerli otomobilde kilometre detayı
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