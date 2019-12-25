Son dakika... Yerli otomobil için heyecan dorukta! Yeni fotoğraf paylaşıldı

Yerli otomobil tüm Türkiye tarafından merakla bekleniyor. Türkiye'nin Otomobil Girişim Grubu ise çalışmalarına son sürat devam ediyor. Twitter üzerinden paylaşılan fotoğraflarda yerli otomobilin bugün ön tampon ve difüzör görüntüsü yayınlandı.



Lale figürlü difüzörü görülürken, ön tamponun da silueti ortaya çıktı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da Twitter'dan lale emojisi paylaştı.

İlk gün far tasarımı Twitter'dan yayınlanmış, ertesinde ise A sütunu, aynaları ve tavan çıtaları gösterilmişti.

27 Aralık'ta yapılacak lansman öncesinde Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu Twitter hesabından araçlara ilişkin detay paylaşmaya başladı.

Cuma gününe kadar TOGG'un Twitter hesabında saat 14:30'da araçlara ilişkin detaylar yayınlanmaya devam edecek.

SON TEKNOLOJİ OLACAK

Yerli otomobilin elektrikli ve otonom sürüşe elverişli olması bekleniyor. 2022 yılında ise seri üretime geçilmesi planlanıyor.



İŞTE O TWEET

BAKAN VARANK LALE DETAYINI ŞU TWEETLE GÖSTERDİ