Son dakika... Yerli otomobil için heyecan dorukta! Yeni fotoğraf paylaşıldı
Türkiye'nin yerli otomobili için yeni bir fotoğraf daha paylaşıldı. Yerli otomobilin tamponu ve difüzörü gösterildi. Yerli otomobilin tanıtımına sayılı günler kalırken, ön difüzörde ter akan lale figürü dikkat çekti...
Yerli otomobil tüm Türkiye tarafından merakla bekleniyor. Türkiye'nin Otomobil Girişim Grubu ise çalışmalarına son sürat devam ediyor. Twitter üzerinden paylaşılan fotoğraflarda yerli otomobilin bugün ön tampon ve difüzör görüntüsü yayınlandı.
Lale figürlü difüzörü görülürken, ön tamponun da silueti ortaya çıktı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da Twitter'dan lale emojisi paylaştı.
İlk gün far tasarımı Twitter'dan yayınlanmış, ertesinde ise A sütunu, aynaları ve tavan çıtaları gösterilmişti.
27 Aralık'ta yapılacak lansman öncesinde Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu Twitter hesabından araçlara ilişkin detay paylaşmaya başladı.
Cuma gününe kadar TOGG'un Twitter hesabında saat 14:30'da araçlara ilişkin detaylar yayınlanmaya devam edecek.
SON TEKNOLOJİ OLACAK
Yerli otomobilin elektrikli ve otonom sürüşe elverişli olması bekleniyor. 2022 yılında ise seri üretime geçilmesi planlanıyor.
İŞTE O TWEET
#TürkiyeninOtomobili derken çok ciddiydik!— Türkiye’nin Otomobili (@TOGG2022) December 25, 2019
İlhamı sensin…#DoğumYeriİstanbul#YeniliğeYolculuk#TOGGhttps://t.co/JKIdgmkU8Y pic.twitter.com/dLoMQP1vXF
BAKAN VARANK LALE DETAYINI ŞU TWEETLE GÖSTERDİ
🌷— Mustafa Varank (@varank) December 25, 2019
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