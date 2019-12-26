Son dakika... Nefesler tutuldu! Yerli otomobilden bir video geldi

Yerli otomobilin lansmanına sayılı saatler kala son görseli Türkiye'nin Otomobil Girişim Grubu Twitter'dan açıkladı.

Farları, A sütunu, aynası, tavan çıtası, tamponu, difüzörünün ardından bugün de elektrik sisteminin görüntüsü yayınlandı. Elektrik sistemiyle birlikte bataryalar ve 4 tekerde de bulunan elektrikli motor ön plana çıktı. Süspansiyon sistemi elemanları olan amortisörler de videolarda yer aldı.



4 tekerden çekişli olacak olan yerli otomobilin arka tarafına ilişkin de silüet oluşmaya başladı. Arka tampon ve stop lambalarına ilişkin de fikir oluştu. Yan cepheden de silüeti belli olan Türkiye'nin Otomobili'nin tanıtımı yarın gerçekleşecek.

SON TEKNOLOJİ OLACAK

Yerli otomobilin elektrikli ve otonom sürüşe elverişli olması bekleniyor. 2022 yılında ise seri üretime geçilmesi planlanıyor.

TOGG TARAFINDAN ATILAN TWEET