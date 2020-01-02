Sanayicilere finansal kiralamanın avantajları anlatıldı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) makine sektörü temsilcilerinin yer aldığı Genişletilmiş Sektörel Analiz Toplantısı’nda PSA Finans ev sahipliği yaptı.Bursa’da gerçekleştirilen organizasyonda PSA Finans ve BNP Paribas Leasing yöneticileri, katılımcılara Finansal Kiralama çözümlerini anlattı. Bursa makine sektörü temsilcileri tarafından büyük ilgi gören sunumda finansal kiralamanın sağladığı faydalara dikkat çekildi. BTSO’nun ihracat odaklı büyümeyi hedef aldığı bir dönemde finansal kiralama çözümünün, sektörlere hem satış hacmi artışı hem de kârlılık sağlayacağı değerlendirilmesinde bulunuldu.

100’ü aşkın kişinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda, Groupe PSA bünyesinde yer alan Peugeot, Citroën, DS Automobiles ve Opel markalarının ticari müşterilerine sunulan; nakit akışına uygun ödeme planı,banka limitlerinin etkilenmemesi ve 60 aya kadar vadelendirme gibi finansal kiralama çözümü avantajları vurgulandı.