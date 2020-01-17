Renault, Türkiye'den atak bekliyor

Fransız otomobil üreticisi Renault'nun satışları Avrupa piyasasındaki büyümeye rağmen geçen yıl yüzde 3.4 düşüşle 3.75 milyon adede inerken; şirket, Brezilya ve Türkiye haricindeki pazarlarda hafif daralma bekliyor.



Renault'nun satışlardan sorumlu CEO yardımcısı Olivier Murguet, bu yıl Avrupa, Rusya, Çin pazarlarında hafif daralma, Brezilya pazarında büyüme, 2000'li yılların başından bu yana en düşük seviyeye inen Türkiye pazarında ise büyümeye geçiş öngördüklerini belirtti.



Murguet şirketin bu yıl elektrikli araç satışlarında yüzde 70 büyüme öngördüğünü de belirtti.



Renault'nun Avrupa ülkelerindeki satışları geçen yıl yüzde 1.3 düşüşle 1.94 milyon adet olurken, Çin'deki satışları yüzde 17.2 geriledi. Afrika, Ortadoğu, Hindistan ve Pasifik ülkelerindeki satışları da yüzde 19.3 düştü.



Renault'nun Fransız rakibi PSA'nın 2019 satışları da yüzde 10 düşüşle 3.49 milyon adet oldu. PSA'nın dün açıkladığı verilere göre düşüşte Çin, Ortadoğu ve Afrika pazarlarındaki daralma etkili oldu.