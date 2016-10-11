Renault-Nissan Ortaklığına yeni bir üye mi geliyor?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi Haberleri Otomobil HaberleriRenault-Nissan Ortaklığına yeni bir üye mi geliyor?
GeriOtomobil Renault-Nissan Ortaklığına yeni bir üye mi geliyor?
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Otomobil
11.10.2016 - 12:56, Son Güncelleme:

Renault-Nissan Ortaklığına yeni bir üye mi geliyor?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Renault-Nissan Ortaklığına yeni bir üye mi geliyor?

Renault-Nissan Ortaklığına Japon otomobil üreticisi Mitsubishi'nin yılın sonuna doğru katılabileceği otomotiv dünyasında konuşulan önemli başlıklardan birisi konumunda.

Renault-Nissan CEO'su Carlos Ghosn, bu konuyla ilgili önümüzdeki günlerde açıklamalar yapılacağını söyledi.

Ghosn: "Bu anlaşma, 'Tamam, anlaştık; şimdi de birlikte ne yapabileceğimizi düşünelim.' tarzında bir oluşum değil. Hayır. Anlaşmayı duyuracağımız gün size tam olarak ne yapacağımızı da söyleyeceğiz. Evet, büyük bir olay. Mitsubishi ve Nissan arasında oldukça büyük bir olay. Anlaşma kapsamında Renault ve Mitsubishi arasında da önemli çalışmalar olabilir." dedi.

Nissan ve Mitsubishi'nin çok önceye dayanan bir ilişkisi var. Mitsubishi, Nissan için Japon pazarında sunulan bazı hafif otomobil (Kei car) modelleri üretiyor. 2016 Nisan'da Mitsubishi'nin yakıt tüketim verilerini yanlış gösterdiklerini kabul etmesi sonucunda firmanın başkanı Tetsuro Aikawa istifa etmişti. Bu olaydan dolayı ortaya çıkan yönetimsel ve finansal kriz de Renault-Nissan ortaklığının müdahil olmasını sağladı.

Yasal ve hükûmete bağlı izinleri bekleyen anlaşma kapsamında, sene bitmeden, Mitsubishi hisselerinin %34'ünün 2.2 milyar dolarlık (yaklaşık 6.75 milyar TL) bedel karşılığında satın alınması bekleniyor.

Renault-Nissan ortaklığı 17 yıl önceye, her iki firmanın da kendi ayakları üzerinde durduğu zamanlara dayanıyor. Fransız ve Japon markalar bu süre zarfında araştırma ve geliştirme, yönetim ve satın alma konusunda çalışmalarını birlikte yürüttü ve bunu sürdürüyor. Ghosn, Mitsubishi'yi öylesine bir marka yapmaktan çok, ortaklığa dâhil etme niyetinde.

"Mitsubishi bu durumda ortaklığa katılacak. Ortaklığın amacı sinerji yaratmak. Mitsubishi'de bu sinerjiyi yakalayabileceğimizi ve stratejik anlamda birçok bağlantımız olduğunu biliyoruz."

Renault-Nissan Ortaklığına yeni bir üye mi geliyorTarafından hazırlanmıştır.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Grevler Fransa'da ekonomiyi sarsıyor

Bütçe Mart'ta 20,2 milyar lira açık verdi

Penta'da halka arz detayı belli oldu

4 maddede anlatıyoruz: Değişen ofis anlayışı ile başarı nasıl arttı?