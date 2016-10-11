Renault-Nissan Ortaklığına yeni bir üye mi geliyor?
Renault-Nissan Ortaklığına Japon otomobil üreticisi Mitsubishi'nin yılın sonuna doğru katılabileceği otomotiv dünyasında konuşulan önemli başlıklardan birisi konumunda.
Renault-Nissan CEO'su Carlos Ghosn, bu konuyla ilgili önümüzdeki günlerde açıklamalar yapılacağını söyledi.
Ghosn: "Bu anlaşma, 'Tamam, anlaştık; şimdi de birlikte ne yapabileceğimizi düşünelim.' tarzında bir oluşum değil. Hayır. Anlaşmayı duyuracağımız gün size tam olarak ne yapacağımızı da söyleyeceğiz. Evet, büyük bir olay. Mitsubishi ve Nissan arasında oldukça büyük bir olay. Anlaşma kapsamında Renault ve Mitsubishi arasında da önemli çalışmalar olabilir." dedi.
Nissan ve Mitsubishi'nin çok önceye dayanan bir ilişkisi var. Mitsubishi, Nissan için Japon pazarında sunulan bazı hafif otomobil (Kei car) modelleri üretiyor. 2016 Nisan'da Mitsubishi'nin yakıt tüketim verilerini yanlış gösterdiklerini kabul etmesi sonucunda firmanın başkanı Tetsuro Aikawa istifa etmişti. Bu olaydan dolayı ortaya çıkan yönetimsel ve finansal kriz de Renault-Nissan ortaklığının müdahil olmasını sağladı.
Yasal ve hükûmete bağlı izinleri bekleyen anlaşma kapsamında, sene bitmeden, Mitsubishi hisselerinin %34'ünün 2.2 milyar dolarlık (yaklaşık 6.75 milyar TL) bedel karşılığında satın alınması bekleniyor.
Renault-Nissan ortaklığı 17 yıl önceye, her iki firmanın da kendi ayakları üzerinde durduğu zamanlara dayanıyor. Fransız ve Japon markalar bu süre zarfında araştırma ve geliştirme, yönetim ve satın alma konusunda çalışmalarını birlikte yürüttü ve bunu sürdürüyor. Ghosn, Mitsubishi'yi öylesine bir marka yapmaktan çok, ortaklığa dâhil etme niyetinde.
"Mitsubishi bu durumda ortaklığa katılacak. Ortaklığın amacı sinerji yaratmak. Mitsubishi'de bu sinerjiyi yakalayabileceğimizi ve stratejik anlamda birçok bağlantımız olduğunu biliyoruz."
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