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Otomobil
Haber Giriş: 10.01.2020 - 10:22,Son Güncelleme:/

Evcil hayvan artık yolcu yanında taşınabilecek

Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
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Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
Evcil hayvan artık yolcu yanında taşınabilecek

Karayolu Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle birlikte yolcu beraberinde kedi, köpek, kuş gibi hayvanları taşımak mümkün oldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, evcil hayvanların yolcu otobüslerinde yolcu yanında taşınabilmesinin önünü açtı. Resmi Gazete’de yayınlanan Karayolu Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle artık yolcular, aşı karneli olan kedi, köpek (tehlike arz edenler hariç) ve kuş gibi evcil hayvanları, özel kafesleri kilitli olmak şartıyla kucağında veya oturduğu koltuğun önünde taşıyabilecek. Gerekli hallerde, yolcu alınmaksızın evcil hayvanların taşıtın içinde taşınabileceği özel sefer düzenlenebilecek. Bu yönetmeliğe uymayan taşıma yetki belgesi sahiplerine 2 uyarma cezası verilecek.

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Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
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