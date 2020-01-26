25 yıldır Türkiye’de satışta! Clio’nun 5’inci nesli tanıtıldı

Beşinci nesil Renault Clio Türkiye yollarına çıkmak için gün sayıyor. Hatay’da yapılan lansmanda araca ilişkin detaylar Renault yöneticileri tarafından anlatıldı.

1990 yılında lanse edilen ve bugüne kadar 15 milyon satış adedine ulaşan Clio, 30 yılda 300 binin üzerinde satış adedi kaydetti.



Yeni yapılan CMF-B platform ile Clio 12 Şubat’ta satışa çıkacak. Tasarımında ve teknolojilerinde seviye atlayan araç iç 391 litre bagaj hacmi sağlıyor ve sınıfında en iyi bagaj hacmine sahip duruma geldi. Ayrıca CMF-B platformu Clio dışında başka araçlarda da kullanılacak.



Standart olarak tüm modellerinde LED farlara sahip olan Clio Euro NCAP testinden de 5 yıldızla ayrıldı.

MOTOR GAMI GENİŞLEDİ



1.0 SCe, 1.0 TCe ve 1.3 TCe benzinli motorları da ürün gamına ekleyen Clio, Türkiye’de yeni nesil dört benzinli ve iki dizel olmak üzere zengin bir motor seçeneğiyle satılacak. (Benzinli manuel: 1.0 SCe 72 bg, Turbo 1.0 TCe 100 bg / Benzinli otomatik: Turbo 1.0 TCe X-Tronic 100 bg ve Turbo 1.3 TCe EDC 130 bg / Dizel manuel: 1.5 Blue dCi 85 bg ve 1.5 Blue dCi 115 bg).



12 milimetre uzunluğu azalan Clio’nun yükseliği de 48 milimetre alçaltıldı ve spor görünüm kazandırılmaya çalışıldı. Testini gerçekleştirdiğimiz 1.0 TCe X-Tronic aracın çekişi oldukça yeterliydi. 142 newton-metre torka ulaşan Clio sürücüsüne adrenalin dolu anlar yaşatabiliyor. CVT şanzımana sahip olmasına rağmen güç istendiğinde anında tepki gösterebiliyor. Jantlarının 17 inç olması ve arka süspansiyonların bağımsız olmaması konforu bir miktar düşürüyor.



ÇAĞDAŞ: LİDERLİĞİMİZİ PEKİŞTİRMEYİ HEDEFLİYORUZ.



Renault MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş: “B segmenti toplam pazardan aldığı yüzde 25 pay ile B segmenti Türkiye’nin 2. büyük segmenti, B HB alt segmenti ise yüzde 13,5 pay ile 3. büyük alt segmenti olma özelliği taşıyor. Clio, B HB segmentinden elde ettiği yüzde 46 pay ve en yakın rakibinden yaklaşık 4 kat fazla satış rakamı* ile bu segmentin lideri konumunda yer alıyor. Türkiye’nin en çok satılan 2. modeli olan Clio’nun 5. nesli olan Yeni Clio’yu müşterilerimizle buluşturuyor olmanın heyecanını yaşıyoruz. Yeni Clio’nun Türkiye’de OYAK Renault Fabrikaları’nda üretilmesi ve dünyaya ülkemizden ihraç edilmesi bizim için ayrıca gurur vesilesi. Yeni Clio, yenilenen kaslı tasarımı, yüksek teknolojileri, kalitesi ve bir üst segmente ait özellikleri ile segmentinin referans modeli olmayı sürdürecektir. “Clio’ların en iyisi” Yeni Clio ile segment liderliğimizi pekiştirmeyi hedefliyoruz.” dedi.



HYBRID GELİYOR



Renault’un hybrid araç çalışmaları devam ediyor. Yılın ilk yarısından sonra Clio’nun Hybrid versiyonunun Türkiye’de satışa çıkması bekleniyor. Benzinli 1.6 atmosferik motora sahip olacak olan Clio Hybrid’in 50 kw’nın üzerinde de elektrikli motorla satışa çıkacak.



GÜVENLİK



Sürücü ve yolcuları kapsayan güvenlik ve konfor paketleri sunan Clio’da Aktif Acil Fren Destek Sistemi, Hız Uyarılı Trafik İşaretleri Tanıma Sistemi, Şerit Takip Sistemi, Eller Serbest Park Destek Sistemi, Auto-hold Fonksiyonlu Elektrikli Park Freni, Otomatik Uzun/Kısa far donanımları olarak öne çıkıyor.

3 FARKLI SÜRÜŞ MODU



MULTISENSE’te ile 3 farklı sürüş modu araçla birlikte geliyor. Eco, Sport, Mysense modlarıyla birlikte aracın içinde farklı ambiyanslar elde edilebiliyor.

İç mekan, orta konsol ve ön panel üzerindeki havalandırma çizgisine ait renklerin yanı sıra Multisense ile gelen 8 farklı ambiyans seçeneği sayesinde, tamamen kişisel tercihe göre düzenlenebiliyor.



En ucuzu 111 bin liradan satışa çıkacak olan aracın en pahalısı ise 159 bin 400 liradan satılacak.