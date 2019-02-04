Otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 59 azaldı

Otomobil pazarı yüzde 59, hafif ticari araç pazarı yüzde 60 azaldı. 2019 yılı Ocak ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 14 bin 373 adet oldu. 35 bin 76 adet olan 2018 yılı Ocak ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar yüzde 59,02 oranında azaldı. 2019 yılı Ocak ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 58,74 azaldı ve 10 bin 979 adet oldu. Geçen sene 26 bin 611 adet satış gerçekleşmişti.

2019 yılı Ocak ayında hafif ticari araç pazarı 2018 yılının Ocak ayına göre yüzde 59,91 azaldı ve 3 bin 394 adet olarak gerçekleşti. Geçen sene 8 bin 465 adet satış yaşanmıştı. 2019 Ocak ayında 1600cc altındaki otomobil satışlarında yüzde 58,2 , 1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında yüzde 64,7 ve 2000cc üstü otomobillerde yüzde 56,9 azalış izlendi.

2019 Ocak ayında 5 adet elektrikli ve 131 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti. 2019 Ocak ayında otomobil pazarında ortalama emisyon değerlerine göre en yüksek paya yüzde 36,10 oranıyla 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 3 bin 963 adet ile sahip oldu.

2019 Ocak ayında dizel otomobil satışlarının payı yüzde 56,57’ye, otomatik şanzımanlı otomobillerin payı yüzde 65,55’e geriledi. 2019 Ocak ayında otomobil pazarı segmentinin yüzde 81,2’sini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu. Segmentlere göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine yüzde 56,7 pay alan C (6 bin 220 adet) segmenti ulaştı.

Kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yine Sedan otomobiller (yüzde 48,7 pay, 5 bin 349 adet) oldu. 2019 Ocak ayında hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine yüzde 68,86 pay ile Van (2 bin 337 adet), ardından yüzde 14,97 pay ile Kamyonet (508 adet), yüzde 9,46 pay ile Pick-up (321 adet) ve yüzde 6,72 pay ile Minibüs (228 adet) yer aldı.