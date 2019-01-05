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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
05.01.2019 - 10:31, Son Güncelleme:

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2018'de yüzde 35 daraldı

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Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2018'de yüzde 35 daraldı

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 35,06 daralarak 620 bin 937 olarak gerçekleşti.

OTOMOTİV Distribütörleri Derneği'nden (ODD) yapılan açıklamaya göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2018 yılında bir önceki yıla
kıyasla yüzde 35,06 gerileyerek 620 bin 937 oldu. Toplam pazarda 2017 yılında 956 bin 194 araç satışı yapılmıştı.

2018 yılında bir önceki yıla göre otomobil satışları, yüzde 32,71 azalarak 486 bin 321, hafif ticari araç satışları, yüzde 42,33 gerileyerek 134 bin 616 olarak gerçekleşti.

OTOMOBİL VE HAFİF TİCARİ ARAÇ PAZARI ARALIKTA YÜZDE 43 GERİLEDİ

Geçen yılın aralık ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 42,96'lık gerilemeyle 77 bin 706 olarak kayıtlara geçti. Söz konusu pazar, 2017'nin aralık ayında 136 bin 240 adetlik satış gerçekleştirmişti.

Geçen yılın aralık ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38,97 azalışla 60 bin 843, hafif ticari araç pazarı yüzde 53,86 gerilemeyle 16 bin 863 oldu.

2018 YILINDA DİZEL OTOMOBİL SATIŞLARININ PAYI YÜZDE 58,09’A GERİLEDİ

Geçen yıl 1600cc altındaki otomobil satışlarında yüzde 32,7, 1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında yüzde 38,5 ve 2000cc üstü otomobillerde yüzde 34,6 azalış izlendi. 2018 yılında 155 adet elektrikli ve 3 bin 899 adet hibrit otomobil satışı gerçekleştirildi.

Aynı dönemde otomobil pazarında ortalama emisyon değerlerine göre en yüksek paya yüzde 39,84 oranıyla 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 193 bin 733 adetle sahip oldu. Dizel otomobil satışlarının payı yüzde 58,09’a gerilerken, otomatik şanzımanlı otomobillerin payı yüzde 65,15’e yükseldi.

Otomobil pazarı segmentinin yüzde 83,4’ünü vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu. Segmentlere göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine yüzde 56,7 pay ve 275 bin 576 adetle C segmenti ulaştı. Kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 50,7 pay ve 246 bin 414 adetle yine Sedan otomobiller oldu.

Söz konusu dönemde hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine yüzde 68,44 pay ve 92 bin 125 adet ile van ulaşırken, bunu yüzde 12,34 pay ve 16 bin 608 ile kamyonet, yüzde 10,79 pay ve 14 bin 521 ile pick-up ve yüzde 8,44 pay ve 11 bin 362 adetle minibüs takip etti.

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